«Телефонный справочник Кремля»: кто попал в «кремлевский доклад» Минфина США 729 1 Тренды События и факты

Минфин США представил Конгрессу «кремлевский доклад», в который попали более двухсот имен, включая крупных российских чиновников, глав госкомпаний и олигархов. Все перечисленные юридические и физические лица воспринимаются Вашингтоном в качестве «опоры российского режима». В США подчеркивают, что упоминание в докладе не означает автоматического введения санкций. Однако стопроцентных гарантий нет.

Политики

Всего фигурантами «кремлевского доклада» стали 210 человек: 114 политиков и 96 представителей бизнеса. Как заявляют авторы документа, этот список был составлен по «объективным критериям, взятым из открытых источников». Так, в документе оказалось все руководство российского правительства, включая премьер-министра Дмитрия Медведева.

В «кремлевский список» попали политики и чиновники разных уровней, в частности все федеральные министры, в том числе глава российского МИДа Сергей Лавров. Компанию ему составили спикеры ГД и Совфеда Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко, главы государственных компаний: гендиректор «РЖД» Олег Белозеров, глава «Аэрофлота» Виталий Савельев, президент «Объединенной авиастроительной корпорации» Юрий Слюсарь, глава «Ростеха» Сергей Чемезов, глава «Россетей» Олег Бударгин, а также генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев и глава «Русгидро» Николай Шульгинов.

Фигурантами документа также стали директор СВР Сергей Нарышкин, специальный представитель президента РФ Сергей Иванов, секретарь Совбеза Николай Патрушев, первый заместитель министра обороны, глава Генштаба Валерий Герасимов, а также начальник ГРУ Игорь Коробов и замсекретаря Совбеза Рашид Нургалиев.

Не обошел вниманием Вашингтон мэра Москвы Сергей Собянин, губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко, генерального прокурор Юрия Чайку, а также главу СК Александра Бастрыкина, директора ФСО Дмитрия Кочнева и директора ФСБ Александра Бортникова.

В список также было внесено все руководство администрации президента России, в том числе и пресс-секретарь Дмитрий Песков. «Под прицелом» также находятся представители президента в органах власти: Борис Титов, Михаил Бабич, Сергей Меняйло, Юрий Трутнев, Владимир Устинов, Игорь Холманских, Владимир Чернов, Олег Говорун и другие.

Бизнесмены

Следующая категория «кремлевского доклада» включает представителей российской бизнес-элиты. Как поясняется, в список попали олигархи, которых Минфин США обозначил бизнесменами, чье состояние, как сообщают «заслуживающие доверие источники» (к примеру, журнал Forbes), составляет минимум миллиард долларов.

Так, в список «кремлевских олигархов» попали Олег Дерипаска, Роман Абрамович, Владимир Потанин, Вагит Алекперов, а также Юрий Ковальчук, Герман Греф, Владимир Богданов, Леонид Федун, Филарет Гальчев и Сергей Галицкий. Как и «предсказывали» ряд СМИ, в этом же перечне оказались Алишер Усманов, Виктор Вексельберг, Вадим Якунин и Михаил Фридман. Дополняют список Владимир Евтушенков, Алексей Миллер, Игорь Сечин, Владимир Лисин, Сулейман Керимов, Михаил Прохоров, Александр Мамут, Леонид Михельсон и другие представители российского бизнеса.

Кроме этого, как сообщается, в «кремлевский доклад» попали компании России, чей доход составляет порядка двух миллиардов долларов в год и с государственным участием минимум в 25%. Плюс ко всему, в американском Минфине подготовили и так называемую «секретную часть». В ней, как предполагают СМИ, могут попасть лица, которые занимают посты ниже упомянутых в несекретной части, либо иметь состояние меньше миллиарда долларов.

Токсичные последствия

Представители Государственной думы уже отреагировали на «кремлевский доклад». Так, зампред комитета ГД по международным отношениям Алексей Чепа заявил, что подобные выпады со стороны США угрожают отношениям двух стран и ведут к напряженности. « Это очень-очень серьезный шаг. Такие действия США, они будут постепенно подводить именно к таким решениям», – подчеркнул Чепа.

Аналогичного мнения придерживаются и остальные представители госструктур. Так, глава международного комитета Совфеда Константин Косачев считает, что антироссийские списки, которые составляет Вашингтон, могут привести к подрыву перспектив сотрудничества между странами на несколько лет. «Последствия предельно токсичны и будут подрывать перспективы сотрудничества на годы вперед», – говорится в сообщении Косачева в Фейсбуке. Глава комитета также отметил, что отношения между странами не будут нормальными до тех пор, пока у власти в США будут политики, которые одержимы идеей «американской исключительности».

Факт того, что в «кремлевском докладе» оказалось практически все руководство России, свидетельствует о «фактическом разрыве» между Россией и США. Об этом заявил член российского Совета Федерации Владимир Джабаров. Он также отметил, что Москва, безусловно, отреагирует на подобный шаг Вашингтона: «Ответ, конечно, будет. И он будет достойным. Они (действия США – прим. ред.) абсолютно не соразмерны тому, что вменяется в вину России».

Политическая паранойя

После того как стали известны фигуранты «кремлевского доклада», со стороны общественных деятелей, бизнесменов и политиков последовали реакции. В частности, глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев считает, что этот документ похож на кремлевский телефонный справочник, который переписали американские спецслужбы.

«Устойчивое ощущение того, что спецслужбы США, отчаявшись найти обещанный и, главное, доказуемый компромат на российских политиков, просто переписали кремлевский телефонный справочник. Там все без исключения по списку из всех по списку руководящих российских структур», – говорится в сообщении Косачева на Фейсбуке. «Политическая паранойя, как выясняется, весьма трудно поддается лечению, особенно когда пациент болезнь не признает и лечиться отказывается», – отметил он.

«В олигархи-то за что?»

В списке оказались также помощники президента РФ Сергей Глазьев и советник президента РФ по интернету Герман Клименко. Последний, комментируя «кремлевский доклад», выразил удивление по поводу того, что оказался в списке олигархов. В своем Фейсбуке он написал: «Что я не знаю о себе и о Глазьеве? В олигархи-то за что?»

В «Роснефти» также прокомментировали включение главы компании в «кремлевский список». По словам пресс-секретаря Михаила Леонтьева, решение включить Игоря Сечина в этот перечень не удивляет, однако этот шаг является неправильным и нелогичным. «Мы не удивлены. Это неправильно и не логично», – подчеркнул Леонтьев.

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, который также стал фигурантом списка США, заявил, что попадание в «кремлевский доклад» он воспринимает как признание своих заслуг перед Россией. «Полтавченко считает, что попадание его фамилии в «рейтинг влиятельности российских руководителей», опубликованный сегодня Минфином США, говорит о признании заслуг перед Россией и Петербургом и свидетельствует о растущем вкладе города в российскую экономику», – цитирует губернатора его пресс-секретарь Андрей Кибитов.

Отстаивать свои позиции будем

А вот посол России в США Анатолий Антонов считает, что в санкциях нет никакого смысла и это «движение в никуда», а Москву подобными мерами не запугать. К слову говоря, Антонов является единственным в мире послом, который находится под санкциями ЕС и Канады. В беседе с «Россией 24» Антонов заявил: «Это не лозунг, то что я сейчас говорю, я действительно так думаю… Так, я хочу задать вопрос: неужели те политики, те люди, которые вводят санкции против РФ, думают, что мы подожмем свой хвост и не будем отстаивать свои позиции?»

Гуантанамо для мирового бизнеса

«Кремлевский доклад» не принесет ничего хорошего мировому бизнесу, а его публикацию можно сравнить с открытием американской тюрьмы в Гуантанамо. Такого мнения придерживается вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. В разговоре с представителями СМИ она подчеркнула, что санкции представляют собой удавку для международного бизнеса, включая европейский.

«Теперь США вводит систему вирусного касания, цель которой не скрывается – это система сдерживания других и преимущества только для одной страны. Америка открывает «экономическую Гуантанамо» для бизнеса по всему миру», – заявила Яровая. Отметив, что оценку подобному «документу» надо давать «через призму заведомо преступной и недобросовестной логики».