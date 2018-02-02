Жить не по лжи. Может ли российская экономика быть эффективной? 767 0 Экономика

Беда человека, фирмы, государства часто начинается с самообмана. Полвека, начиная с брежневских времен, череда самообманов преследует нас. Мы все продолжаем жить в цикле застой-кризис-застой. Пятьдесят лет шагреневой кожей скукоживается наша доля в мировой экономике. Так она реагирует на нарушения очевидных, базовых правил.

Начался путь благих намерений в брежневскую эпоху. Элита впала в самолюбование, отказалась от реформ, стала выдавать скромные достижения за великие победы, не ответила на вызовы времени, ни жить, ни думать не по лжи поленилась, а в итоге рухнула мировая держава. Китай тогда смог честно взглянуть на себя и на мир. Мы – нет.

Продолжилось все самообманом перестройки, направленной против державного фундамента СССР. В результате была проиграна холодная война, Союз развалился и начался либеральный самообман. С какого-то перепугу мы принялись себя уверять, что державная по своей природе Россия может быть обычным буржуазно-демократическим государством. А ведь еще Временное правительство Керенского доказало, что власть буржуазии для России абсолютно губительна. На эти «грабли» мы и наступили в «святые» девяностые. Тогда эксперты Госдепа и ЦРУ при помощи либерал-власовцев типа кохо-чубайсов навязали нам нынешний неэффективный чиновно-олигархический капитализм. Теперь все россияне – от президента до рабочего – являются заложниками неэффективного экономически строя. Со всеми очевидно вытекающими историческими последствиями. Какими? Перед глазами пример Украины, которую сейчас добивает олигархический капитализм.

Но на либеральном сладком сне череда наших самообманов не закончилась. И ныне у нас не получается ни жить, ни думать не по лжи. О нынешнем самообольщении скажу чуть позже, а пока отметим упрямый факт: полвека наша доля в мировой экономике сокращается. За нашими плечами пятьдесят лет увядания страны. Если эту тенденцию не переломить, то историческая участь России очевидна.

Что мешает российской экономике стать эффективной? Да, есть базис, строй, который в конечном итоге определяет производительность труда. Есть политическая надстройка – для России годится только крепкая вертикаль, благодаря которой страна во многом и держится. Но есть и сверхнадстройка, в виде национальной или цивилизационной идеи. Именно культурная сверхнадстройка обеспечивает уникальность и цивилизационную защиту страны. Такой защитой для нас было православие, потом – коммунизм.

Сейчас у России нет национальной идеи, столь необходимой и для развития, и для защиты от планов Запада по расчленению нашего государства. Вместо национальной идеи власть предлагает народу квазирешение в виде исламизации и возрождения православия. Политические резоны понятны: исламские субъекты федерации дают максимальный процент голосов партии власти.

Но совместима ли чрезмерная исламизация-христианизация с современной эффективной свободной экономикой?

Ответ легко получить, если разобраться с сутью монотеизма и историческими перспективами монотеистических религий. А поможет нам Кант.

В чем гениальность Канта? Он доказал, что Бога нет. Доказательство это доступно даже пятикласснику. Кант доказал, что материя субъективна. Бытие, мироздание есть наше неадекватное, субъективное представление о непознаваемой реальности. Формы мышления (причина-следствие, пространство-время) слишком просты и примитивны для познания сверхсложной реальности. У разума просто нет адекватного инструментария для познания мира. Поэтому мозг постоянно генерирует, сочиняет субъективные представления о непознаваемой в принципе реальности. Эту замкнутую матрицу представлений мы и называем бытием, материей, мирозданием.

Вывод? Если материя субъективна, то и объективного Творца быть не может. Над субъективным мирозданием человек не имеет ни интеллектуального, ни морального права волевым актом веры надстраивать объективного Бога. Над субъективной материей невозможно вознести объективного Всевышнего.

Уже в XIX веке для значительной части интеллигенции и интеллектуалов было тривиально и очевидно, что Бога нет. Припечатал факт Ницше своим сакраментальным «Бог умер», тут же указав: для увядания монотеизма понадобится не одно столетие. История подтверждает правоту Канта и Ницше. Уже пятьсот лет, после тьмы Средневековья, мы видим неуклонное увядание монотеистических религий. И процесс этот в свободном мире очевидно не остановим, пусть и растянут на столетия.

Нынешние атеисты не злодеи, которые готовы плясать у чертей на сковородке, а просто люди безоружные перед родительской и школьной прописью «врать нехорошо». Ведь они точно знают, что объективного Всевышнего нет, а им в детстве вдолбили «врать нехорошо», поэтому для них атеизм побеждает все сказочные лакомства и удобства религий. Это, так сказать, теория. А вот и практика.

Среди пятнадцати стран с наивысшим ВВП нет ни одной исламской страны. Избыточная религиозность несовместима с эффективной экономикой. Экономика не любит, когда ее чересчур усердно заставляют Богу молиться… Ислам как религиозная общественно-политическая система идеален. Но для современной свободной экономики он не годится, поэтому Запад с такой легкостью подчинил и разгромил исламскую цивилизацию.

Теперь подобный разгром Запад пытается повторить и для нашей православно-советской цивилизации.

Повторюсь, в девяностые годы Запад навязал нам неэффективный строй чиновно-олигархического капитализма. Этот строй предназначен для самоликвидации РФ и его максимум мы сейчас наблюдаем – это застой и оттягивание неизбежного конца и проигрыша Западу. У нашего строя нет проекта будущего, нет проекта модернизации, поэтому он вынужден только защищаться, «огрызаться» (Крым, Сирия) и продолжать работать на самоликвидацию РФ.

С проигрышем холодной войны остатки СССР оказались на периферии Пакс Американо. Для США РФ есть недобитый Советский Союз. Как проигравшим нам и навязали неэффективный строй. Нас сбросили в прошлое, поэтому мы и вынуждены искать защиту в духовности Средневековья. Идейный застой гармоничен для застоя экономического.

Победила логика проигравших: раз у строя нет будущего, то и идейную защиту он берет в прошлом – православие, ислам, избранные места из советского социализма. Но чрезмерная религиозность – это признак побежденной страны.

Пришло время верить не по лжи. Ныне вера в Бога уже неэтична, а в перспективе станет и аморальной. Врать нехорошо. Требуется громадная просветительская работа по утверждению современной аматериалистической картины мира и вытеснению монотеизма.

России нужен обращенный в будущее новый цивилизационный проект. Невозможно сражаться за достойное будущее, вооружившись щитом, взятым в Средневековье.

Что делать? Ответ общеизвестен. Эффективная экономика – это социальное рыночное хозяйство с максимально свободной конкуренцией и постоянной, системной борьбой с коррупцией. Без перехода к такой экономике, пытаясь решить любые проблемы, мы каждый раз будем утыкаться в наш давно устаревший экономический базис. Строй чиновно-олигархического капитализма считался допотопным, обреченным еще в начале двадцатого века, во времена Джека Лондона и его «Железной пяты». Родимые пятна нашего строя – это низкая производительность труда и системная коррупция. Кстати, это объясняет, почему МЧС и армию удалось Кремлю реформировать и привести в достойный вид, а с полицией ничего не удастся сделать. МЧС и армия отдалены от нашего все опошляющего экономического базиса. Их и удалось спасти. А полиция интегрирована в экономические отношения, повязана интересами местного чиновничества, вовлечена в системно коррумпированный строй. Вывод? В рамках этого строя реформировать полицию невозможно. Поэтому никого и не удивляют полковники полиции – миллиардеры.

Пока нас спасают силовики во власти. Но крепкая вертикаль (демократический централизм) есть необходимое, но не достаточное условие выживания России. На одной вертикали можно протянуть несколько десятилетий. Не больше. И это с учетом самой богатой в мире ресурсной базы, а также частично сохраненном, частично модернизированном военно-промышленном комплексе (наследстве СССР).

Для сохранения России в истории, кроме вертикали, еще необходим эффективный экономический строй плюс прогрессивная, не религиозная национальная идея, с крепкой социальной и этической основой.

Вот теперь можно разобрать и современный наш самообман. Наша элита вслед за брежневской, горбачевской и ельцинской по-прежнему не желает жить не по лжи. Нас уверяют, что нынешний неэффективный чиновно-олигархический строй способен на спасительную модернизацию, на реальное развитие, а не на слова-слова. Нам твердят, что власть нас ведет в некое «вперед», а мы-то видим бег трусцой на месте. Экономика стагнирует. Исламизация набирает силу. Вместо национальной идеи – пустое место. За четверть века нашего недокапитализма, как его порой называют, Россия потеряла 2000 заводов, фабрик и уникальных производств. За это же время было построено и отреставрировано около 2000 мечетей и храмов. Для проигрывающей цивилизации такая рокировка логична. Если нет политической воли для модернизации, то надо утешать.

А если мы хотим сохранить Россию в истории, развивать ее, то выбор между эффективной экономикой и чрезмерной религиозностью неизбежен.

Полвека мы находимся в дурманном нефтегазовом сне. Не пора ли проснуться?

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