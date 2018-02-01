«Как будто еще раз выиграли». Спортивный арбитражный суд оправдал 28 российских олимпийцев и вернул России первое место в Сочи 672 1 Тренды События и факты

В четверг CAS (Спортивный арбитражный суд) обнародовал решение по апелляциям спортсменов из России, которые были поданы в ответ на пожизненное отстранение от Олимпийских игр и аннулирование их результатов на зимней Олимпиаде в Сочи. В итоге с 28 россиян было полностью снято «пожизненное наказание» и оставлены в силе результаты, которых они достигли в Сочи.

Кого оправдали

Напомним, что ранее виновными в нарушении «антидопинговых правил» признали 43 спортсменов, принимавших участие в сочинской Олимпиаде. В итоге сочинские результаты были аннулированы, а Россия лишилась первого места в медальном зачете.

После подачи апелляции суд в Лозанне полностью оправдал 28 спортсменов. Бобслей: Дмитрий Труненков, Алексей Негодайло, Ольга Стульнева, Людмила Удобкина. Скелетон: Александр Третьяков, Сергей Чудинов, Елена Никитина, Ольга Потылицына, Мария Орлова. Лыжные гонки: Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Алексей Петухов, Никита Крюков, Александр Бессмертных, Наталья Матвеева, Евгения Шаповалова. Конькобежный спорт: Ольга Фаткулина, Александр Румянцев, Иван Скобрев, Артем Кузнецов. Санный спорт: Татьяна Иванова и Альберт Демченко. Женский хоккей: Екатерина Лебедева, Екатерина Смоленцева, Екатерина Пашкевич, Татьяна Бурина, Анна Щукина.

По 11 олимпийцам CAS частично удовлетворил апелляции: вместо пожизненного приговора их отстранили от Олимпиады в Пхёнчхане. Речь идет о бобслеистах Александре Зубкове, Алексее Воеводе, Александре Касьянове, Алексее Пушкареве, Ильвире Хузине, лыжницах Юлии Ивановой, Юлии Чекалевой, Анастасии Доценко, а также хоккеистках Галине Скиба, Анне Шибановой и Инне Дюбанок.

Дела трех спортсменов (биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой) суд рассмотрит позднее.

Как сообщается в пресс-релизе суда, со свой стороны представители МОК не предоставили достаточно доказательств вины 28 спортсменов. А вот по 11 россиянам доказательств хватило для того, чтобы установить индивидуальные нарушения антидопинговых правил.

Как отреагировали олимпийцы

Для российских спортсменов судебное решение, безусловно, стало хорошей новостью. Так, скелетонистка Елена Никитина, попавшая в перечень оправданных олимпийцев, заявила о своей надежде на то, что она все-таки сможет принять участие в предстоящей зимней Олимпиаде.

В беседе с ТАСС она сказала: «Очень рада, что в CAS приняли такое решение. Честно, не знали, чего ожидать в таких условиях, но вместе с адвокатами рассчитывали на положительный исход. Праздновать, конечно, не собираюсь, так как надеюсь успеть поехать на Олимпийские игры». В беседе с другими СМИ скелетонистка выразит общее настроение россиян: «Как будто еще раз выиграла эту медаль. Мы очень ждали такого решения».

Решение суда прокомментировал президент Федерации бобслея России Александр Зубков: «Я очень рад за наших скелетонистов, которые все это время очень стойко держались, и боролись за правду до конца. Они большие молодцы, и я очень хочу, чтобы они смогли выступить на Олимпиаде», – заявил он. Что касается возможности стать участником Олимпиады, то этот вопрос, по его словам, «нужно задавать Олимпийскому комитету России и МОК».

Конькобежец Иван Скобрев, апелляция которого также была удовлетворена, в беседе с «Лайфом» поделился своими эмоциями и дальнейшими надеждами. «Я, конечно, рад, что все это завершилось. Ребятам хочется пожелать, чтоб дотерпели и чтоб все это недопонимание, которое имело место последние четыре года, куда-то ушло. Никто там не виновен, надеюсь, что все будут в итоге оправданы», – сказал спортсмен. Добавив, что теперь надо дождаться нового заседания CAS, связанного с допуском на Олимпийские игры.

По словам конькобежки Ольги Фаткулиной, также отстраненной МОК и «восстановленной» CAS, она верила в то, что ее апелляция будет удовлетворена. «Решение было для меня ожидаемым. Когда увидела его, просто посмеялась, потому что понимала, что ни в чем не была виновна. Даже невзирая на весь негатив вокруг нас, я верила себе и верила в справедливое решение CAS».

Мутко о глупости суда

Тем одиннадцати спортсменам, в отношении которых Спортивным арбитражным судом было принято решение о частичном удовлетворении апелляций, власти окажут полную юридическую поддержку. Об этом в телефонной беседе с РИА Новости заявил вице-премьер России Виталий Мутко.

«Что касается 11 спортсменов, где санкции отменены частично, то это какая-то глупость. Полномочия у этого исполкома на 4 или 6 лет, а они принимают решение о пожизненной дисквалификации. Поэтому пожизненная дисквалификация была снята. Что касается аномальных проб, по которым спортсмены оставлены в числе нарушителей, то тут еще будем помогать спортсменам, разбираться с тем, как это произошло. Этим 11 спортсменам будет оказана всяческая юридическая поддержка», – подчеркнул Мутко.

Реакция Кремля

В Кремле также отреагировали на решение суда. Как заявил в разговоре с представителями СМИ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, этот факт является подтверждением того, что отстаивать права российских спортсменов надо продолжать.

По словам официального представителя Кремля, российские власти уже несколько раз говорили о всевозможной поддержке российских спортсменов в любых шагах, чтобы всесторонне отстаивать их права. «Поступившая информация о решении Спортивного арбитражного суда в отношении наших спортсменов подтверждает, что энергичные действия по отстаиванию прав и в судебном порядке, и в иных категориях оправданы, могут быть эффективными и должны продолжаться», – заключил Песков.