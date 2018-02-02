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«Смертный приговор для него». За что Никите Белых дали восемь лет строгого режима

2 Февраля 2018 368 0 Тренды События и факты
«Смертный приговор для него». За что Никите Белых дали восемь лет строгого режима

Решением столичного Пресненского суда Никита Белых был приговорен к восьми годам заключения в колонии строгого режима. Бывшего главу Кировской области признали виновным по делу о взяточничестве. Адвокаты не согласны с этим решением и планирую обжаловать приговор.

Жертва оговора и провокаций

Бывший кировский губернатор обвинялся в получении взятки в 200 тыс. евро от бизнесмена Альберта Ларицкого и еще 400 тыс. евро от Юрия Судгаймера. Эти суммы были «вручены» за оказание покровительства в сфере освоения леса в Кировской области. Тем не менее, как впоследствии признали в суде, первый эпизод обвинения доказан не был.

Никита Белых был задержан в июне 2016 года в одном из ресторанов Москвы в момент, когда ему передавали так называемый «последний транш» взятки Судгаймера. После этого в СМИ стали появляться фотоснимки, на которых запечатлен растерянный глава региона, а перед ним лежат пачки с деньгами. Объяснить, что произошло в тот момент Белых не смог. После того как губернатора задержали, президент Владимир Путин снял его с поста с формулировкой «в связи с утратой доверия».

В итоге решением суда Белых приговорили к 8-летнему сроку и штрафу в 48 млн руб. Кроме этого, ему запретили занимать госдолжности на протяжении трех лет после того, как он выйдет на свободу. Со своей стороны обвинение просило 10 лет колонии строгого режима и штраф в 100 млн руб. Адвокатам удалось доказать, что бывший губернатор стал жертвой оговора и провокаций, однако полностью оправдать Белых не удалось. «Нет неопровержимых доказательств того, что переданные Альбертом Ларицким деньги Сергею Щерчкову предназначались Белых», – заявила судья Татьяна Васюченко. В дальнейшем защитники планируют обжаловать приговор.

Это смертный приговор

Супруга Никиты Белых Екатерина Рейферт в разговоре с радио «Комсомольская правда» заявила, что приговор, который вынес суд ее мужу, находится «за гранью понимания» и он равносилен смертному приговору. Она считает, что обвинения в адрес ее супруга надуманны, чудовищны и представляют собой «безобразие, на самом деле». «И то, что запросило государственное обвинение, это десять лет строгого режима, сто миллионов штрафа, ну это просто за гранью понимания самого правосудия», – подчеркнула Рейферт. Добавив, что приговор адвокаты будут обжаловать.

Кроме этого, Рейферт сообщила, что самочувствие Никиты Белых с каждым днем становится хуже. Она рассказала, что в день суда они каждые два часа просили делать перерывы на капельницы по требованию врача. И, когда в один из перерывов они опоздали на тридцать минут, ее супруг едва не потерял сознание. «Восемь лет – или шесть с зачетом – для него смертный приговор. Мы стоим перед выбором – либо смириться и это смертная казнь, либо бороться», – подчеркнула Рейферт.

О том, что состояние здоровья Белых оставляет желать лучшего, стало понятно и во время судебного заседания, которое продолжалось более шести часов. На оглашении приговора он почувствовал себя плохо и едва не упал в обморок.

Он жил роскошно

Находясь на посту госчиновника, Белых вел жизнь, которая не соответствовала доходам – об этом в разговоре с представителями СМИ рассказала официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко. Она отметила, что бывший губернатор платил за учебы своего сына в Великобритании, часто бывал за рубежом, а также жил в дорогих отелях, развлекался и содержал многочисленных «избранниц». Петренко заявила, что во время следствия был установлен факт «достаточно роскошного» для государственного служащего образа жизни.

«Часто на выходные и праздничные дни отдыхал за пределами Кировской области и за границей, снимал дорогие отели, содержал семью, выделяя бывшей супруге на это по 200 тыс. руб. ежемесячно, и многочисленных избранниц, тратил деньги на дорогостоящие увлечения», – заявила Петренко. Уточнив, что ежегодное обучение сына Белых обходилось ему в сумму 24-25 тыс. фунтов стерлингов. Вместе с этим заработная плата губернатора в период 2009-2015 годов составляла в среднем 156 тыс. руб.

Что говорят о приговоре

Как считает зампредседателя Заксобрания Кировской области, руководитель фракции ЛДПР Владимир Костин, приговор, который вынесли Белых, слишком жесткий. Более того, есть сомнения в том, что экс-губернатор виновен. «По мне – приговор слишком жесткий… Если Белых виноват, то приговор, безусловно, справедливый, но есть сомнения в его виновности», – отметил Костин в беседе с РИА Новости.

По его словам, во время судебного процесса всплыло много эпизодов, которые и стали поводом для сомнений в виновности Белых. «Вот эти все истории со светящимися с двух сторон ладошками с несветящимися при этом пальцами, вопросов много. Никто не увидел так и запись задержания, хотя вроде бы как она есть, если она есть, почему не обнародуют», – сказал он.

Аналогичного мнения придерживается и политолог Наталья Мельникова. «Приговор суда Никите Белых суров», – отметила она. «Если задаться вопросом – грешен ли губернатор Белых, то ответ будет утвердительным, однако состоит ли грех в том, что вменяют Никите Юрьевичу – есть сомнения… Исходя из гуманитарных соображений, и при условии, что ничего очень плохого Белых все-таки Кировской области не сделал, то верх берут сочувствие и сострадание», – сказала Мельникова.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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