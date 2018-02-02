Антибандеровщина и Холокост. Как новый закон ссорит Польшу с Украиной и Израилем 191 0 Тренды События и факты

В польском сенате был принят закон, который предусматривает уголовную ответственность за пропаганду бандеровской идеологии украинских националистов, отрицание Волынской резни, а также за утверждения о том, что поляки виноваты в Холокосте, то есть, являлись пособниками нацистов во времена Второй мировой войны. Данный закон, который в Киеве сочли неприемлемым, вступит в силу после того как он будет подписан президентом Польши Анджеем Дудой. Украина со своей стороны призывает Польшу к диалогу.

Такие разные президенты

Соответствующие поправки в минувший четверг были приняты к закону об Институте национальной памяти Польши. В числе прочего поправки предусматривают наказание за термины «польские лагеря смерти», а также за распространение фактов, в которых говорится об участии поляков в Холокосте. То есть, те факты, которые власти Польши считают неправдивыми.

Как пишут СМИ, во время обсуждения поправок в Сенате поднималась тема трагических событий, которые произошли 10 июля 1941 года – дне, когда в ходе еврейского погрома в Едвабне польские нацисты ликвидировали, согласно разным источникам, от 340 до 1,5 тыс. евреев. В течение длительного периода считалось, что в трагедии виноваты гитлеровцы, занявшие в то время этот населенный пункт. Затем, в 90-е появились доказательства, что ответственность за это лежит на поляках.

В итоге президент Польши Александр Квасьневский (1995-2005 года) извинился за это кровавое преступление. Однако в 2015 году его оспорил сегодняшний глава страны Анджей Дуда. В ходе выступлений на предвыборных дебатах он сделал громкое заявление о том, что поляки не принимали участия в Холокосте, и все обвинения в этом преступлении являются ложью.

Порошенко возмущен

В Киеве к «антибандеровскому закону», который предусматривает штраф или лишение свободы до трех лет, отнеслись с большим осуждением, заявив, что это унижает достоинство украинской нации. Так, президент Украины заявил, что решение польского сената является «категорически неприемлемым». В своем Фейсбуке Порошенко написал: «Глубоко обеспокоен решением польского парламента. Историческая правда требует откровенного разговора и диалога, а не запретов. Оценки, содержащиеся в этом решении, абсолютно необъективны и категорически неприемлемы».

Порошенко также напомнил Варшаве о том, что они ведут общую борьбу против «тоталитарных режимов», а сам законопроект не отвечает «провозглашенным принципам стратегического партнерства между Украиной и Польшей». «Мы прежде всего помним наши общие победы и против тоталитарных режимов. Ни одно политическое решение не может заменить историческую правду», – убежден глава Украины. «Призываю Польшу к объективности и диалога. Только вместе победим», – заключил он.

Осудил польский законопроект и глава украинского МИДа Павел Климкин. В своем Twitter министр написал обращение, в котором обвинил Польшу в создании «исторической мифологии». «Введение в юридическую плоскость термина «преступления украинских националистов» усиливает односторонние стереотипы и провоцирует реакцию в ответ. Идея признать какие-либо нации преступными ведет в никуда», – говорится в сообщении.

Реакция Израиля

Как и следовало ожидать, новый польский закон стал поводом для серьезного кризиса между Польшей и Израиля, где к законопроекту отнеслись как к возможности наказывать за показания жертв Холокоста. В заявлении МИД Израиля власти Польши призывают изменить закон.

Со своей стороны Польша ответила, что не будет ничего менять, и более того, решила ускорить работу над законопроектом. Варшава категорически заявляет: цель новых поправок – это только защита народа Польши от клеветы и диффамации, а не ограничения, которые могут быть связаны с научными или культурными исследованиями Холокоста. То есть, по сути, претензии Израиля Варшава проигнорировала.

Вероятно, такой ход развитий Израиль не устраивает, и власти страны демонстрируют неприятие нового законопроекта наглядным образом. В частности, в пятницу было принято решение не пускать на территорию страны чиновника из Польши. Речь идет о главе польского Бюро нацбезопасности Павеле Солохе, которого Израиль отказался принимать.

Что или кто унижает украинцев?

Анализируя ситуацию, политолог Александр Дудчак в эфире радио Sputnik высказал мнение о том, что в будущем бандеровскую идеологию осудят и на Украине. По его словам, приятие идеологии, которая вообще была навязана извне, на официальном уровне как раз и является унижением для народа Украины. «Эту технологию использовали в борьбе против единства народов России и Украины. С этой идеологией боролись, но оказалось, что недостаточно успешно – семена ее остались, удалось ее достать из закоулков прошлого», – отметил эксперт. Добавив, что вместе с этим во всей этой шумихе вокруг нового польского закона есть и положительные моменты.

«То, что события на Украине с возрождением этой идеологии заметны теперь не только украинцам и другим народам на постсоветском пространстве, но даже полякам, которые считали себя адвокатами Украины в Европе – это позитивный знак», – считает Дудчак. Также, по его словам, подобные действия не «пройдут просто так», и бандеровская идеология вновь будет осуждена. «Не думаю, что пройдет слишком много времени, когда и этим люди, и эта идеология будут вновь осуждены, на этот раз, надеюсь, окончательно. С Майданом пришло возрождение фашизма, будем называть вещи своими именами», – заключил политолог.