Германия разрешила строить газопровод «Северный поток-2» в своих водах

31.01.2018 14:05



Оператору проекта «Северный поток-2» официально разрешили строить газопровод в территориальных водах Германии, передает РИА Новости со ссылкой на официальный сайт компании Nord Stream 2 AG.

Сообщается также, что «добро было получено» и на прокладку сухопутной части – район Любмина около Грайфсвальда.

«Горное ведомство Штральзунда выдало официальное разрешение на строительство 55-километрового участка газопровода в соответствии с законом об энергетической промышленности», — говорится в сообщении.