Время для «американской мечты» и противодействия России настало. О чем Трамп заявил Конгрессу 289 0 Тренды События и факты

Американский президент убежден, что сегодня настало время для «американской мечты». В обращении «О положении страны», которое Белый дом заранее распространил до выступления Дональда Трампа перед Конгрессом, приводится его цитата: «Это наш новый момент для Америки. Еще не было лучшего времени для того, чтобы начать жить американской мечтой». Каким видит будущее США, и что нужно сделать для блага государства Трамп рассказал в своем первом выступлении перед Конгрессом.

Россия и Китай бросают вызов США

Одно из заявлений Дональдом Трампа, которое он сделал, выступая перед Конгрессом, связано с обвинениями России и Китая в том, что они являются соперниками США, которые сегодня бросают вызов национальным интересам и ценностям. «В мире мы сталкиваемся с режимами-изгоями, террористическими группировками и соперниками вроде Китая и России, которые бросают вызов нашим интересам, нашей экономике и нашим ценностям», – подчеркнул американский президент.

По словам Трампа, Штатам стоит заняться модернизацией и перестройкой своего ядерного арсенала: «Мы должны модернизировать и перестроить свой ядерный арсенал, уповая на то, что нам никогда не придется его применять, но делая его столь… мощным, чтобы он сдержал любые акты агрессии».

Вместе с этим Трамп считает, что идея об обеспечении безъядерного мира недостижима. По крайней мере, на сегодняшнем «этапе истории». Однако он не исключает, что в будущем может настать «волшебный момент», в котором произойдет объединение стран для ликвидации ядерных вооружений. «К сожалению, мы к этому еще не пришли», – подчеркнул Трамп.

Напомним также, что Россия и Китай вошли в перечень главных угроз Стратегии нацбезопасности США, обнародованной в декабре прошлого года. Как убеждены в Вашингтоне, Москва и Пекин занимаются разработкой оружия, способного нанести Америке серьезный урон.

Справедливость в торговле со всем миром

Трамп заявляет, что смог восстановить справедливость в торговле США с остальным миром, перевернув страницу «нечестных торговых сделок», которые складывались десятилетиями и шли в жертву благосостоянию государства, «отправляя за рубеж компании, рабочие места и богатство нашей страны».

Как пишут СМИ, президент США вывел страну из Транстихоокеанского торгового партнерства с рядом стран Юго-Восточной Азии. Кроме этого, сегодня Вашингтон ведет диалог с Канадой и Мексикой по поводу актуализации НАФТА (Североамериканская зона свободной торговли). Впрочем, Трамп некоторое время назад грозился покинуть договор.

Штаты ведут переговоры и с другими странами по поводу «честной торговли». Однако, как заявляет ряд критиков, так называемый причиной «оттока рабочих мест» является вовсе не «нечестная торговля», а высокая цена рабочей силы и налоги.

США помогают бедным больше всех

Еще одно громкое и пафосное заявление Трампа связано с его утверждением о том, что США больше остальных стран делают для помощи нуждающимся и обездоленным во всем мире, что вызывает чувство гордости. «Но как президент США моя самая главная преданность, мое величайшее сострадание и моя постоянная забота – это дети Америки, трудящиеся Америки, а также забытые общины Америки», – подчеркнул глава государства, обращаясь к нации. Добавив, что желает того, чтобы «у бедных был шанс подняться».

Помощь только «друзьям Америки»

В своем выступлении президент США обратился к Конгрессу с призывом одобрить законопроект, благодаря которому финансовая помощь будет оказываться исключительно «друзьям Америки». Трамп напомнил, что его решение, которое он принял в декабре по поводу признания Иерусалима столицей Израиля, стало поводом для негативной реакции в мировом сообществе. После чего не один десяток стран на Генассамблее ООН проголосовали против того, чтобы у США было суверенное право выступать с таким признанием.

«Американские налогоплательщики щедро отправляют тем же самым странам в качестве помощи миллиарды долларов в год. Поэтому сегодня вечером я прошу Конгресс принять законодательство, чтобы помочь гарантировать, что американские доллары в виде иностранной помощи всегда служат интересам США и поступают только друзьям Америки», – сказал президент США.

Гражданство для двух миллионов нелегалов

По словам Трампа, его администрация предлагает план, в котором идет речь о «натурализации» 1,8 млн нелегальных мигрантов – это почти в три раза больше человек, чем предлагалось предыдущей администрацией. Речь идет о тех, кто прибыл в США еще в детстве. «По нашему плану, те, кто удовлетворяют требованиям образования и труда, проявляют хороший характер, смогут стать полноправными гражданами США», – подчеркнул Трамп.

Также, по словам Трампа, для построения эффективной иммиграционной реформы необходимо построить стену на границе с Мексикой, отменить визовую лотерею и так называемую «цепную миграцию» (поэтапный приезд семей иностранцев).

«Русский след» в речи Трампа?

Как и следовало ожидать, речь Трампа понравилась не всем. Так, конгрессмен-демократ Луис Гутиррез решил демонстративно покинуть зал в конце выступления президента США. После этого в ироничном тоне он сделал заявление о том, что текст речи Трампа о положении дел в стране отлично переведен с русского: «Хотя я не согласен практически со всем, что он сказал, Трамп произнес все ясно и хорошо. Тот, кто перевел ему речь с русского, проделал отличную работу».

Кроме этого, Гутиррез подверг жесткой критике некоторые части выступления. В частности той, где президент США говорит о миграционном вопросе. По словам демократа, Конгресс и президент маловероятно придут к такому соглашению, которое спасет от депортации нелегальных «мечтателей» – тех мигрантов, кто прибыл на территорию США в детском возрасте.

«Трамп своей речью не сделал ничего для того, чтобы сблизить людей, настроенных против иммиграции и тех, кто за нее», – заключил конгрессмен.