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ТОП-10 достижений недели: как в России готовились к юбилею Победы, строили АЭС и боролись с COVID?

Май 8
Москва Центральный федеральный округ
ТОП-10 достижений недели: как в России готовились к юбилею Победы, строили АЭС и боролись с COVID?

«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях регионов Российской Федерации.
На фоне пандемии коронавируса экономика и системы жизнеобеспечения в регионах России продолжали работать и развиваться. Пермские робототехники начали производство и поставку в Европу инновационных терминалов для обеспечения эпидбезопасности. В Чечне в сжатые сроки построили детскую инфекционную больницу.

В Волгограде к 75-летию Великой Победы провели грандиозную, уникальную и ювелирную по точности реставрацию самой высокой в России и Европе скульптуры «Родина-мать» на Мамаевом кургане.

В Московской области завершили основные работы по возведению важного для речного судоходства гидроузла Белоомут. На полную мощность заработал новый ветропарк в Ростовской области. В плановом порядке начались новые этапы строительства Курской АЭС-2 и крупнейшей в Сибири ледовой арены к молодежному Чемпионату мира по хоккею 2023 года.

  1. В Волгограде завершили комплексную реставрацию самого высокого в РФ и Европе монумента «Родина-мать»

  2. В Пермском крае робототехническая компания отправила в Европу первые автоматические тепловизоры для борьбы с COVID

  3. В Московской области завершили основной этап строительства гидроузла Белоомут для судоходства на Оке

  4. В Курской области на Курской АЭС-2 установили каркас шахты реактора и первое крупное оборудование

  5. В Ростовской области в полном объеме заработала Каменская ветроэлектростанция

  6. В Грозном открыли новый инфекционный корпус Республиканской детской больницы им. Елизаветы Глинки

  7. В Челябинске завод автокранов ввел в эксплуатацию окрасочный комплекс, не имеющий аналогов в России

  8. На Ямале проложили 900 метров газопровода под рекой Мессояха на глубине 12 метров для попутного газа

  9. В Санкт-Петербурге успешно завершили испытания главного турбогенератора для атомного ледокола «Урал»

  10. В Новосибирске начали новый этап строительства хоккейной арены к молодежному Чемпионату мира 2023 года

На этой неделе завершили крупные проекты российские судостроители. В Нижнем Новгороде сдали в эксплуатацию два многоцелевых сухогруза «Пола Анастасия» и «Пола Ярослава», а в Ленинградской области вышел на ходовые испытания первый российский краболов, построенный по инвестиционным квотам.

Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай, страна!»



 
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