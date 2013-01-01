ТОП-10 достижений недели: как в России готовились к юбилею Победы, строили АЭС и боролись с COVID?
«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях регионов Российской Федерации.
В Волгограде к 75-летию Великой Победы провели грандиозную, уникальную и ювелирную по точности реставрацию самой высокой в России и Европе скульптуры «Родина-мать» на Мамаевом кургане.
В Московской области завершили основные работы по возведению важного для речного судоходства гидроузла Белоомут. На полную мощность заработал новый ветропарк в Ростовской области. В плановом порядке начались новые этапы строительства Курской АЭС-2 и крупнейшей в Сибири ледовой арены к молодежному Чемпионату мира по хоккею 2023 года.
- В Волгограде завершили комплексную реставрацию самого высокого в РФ и Европе монумента «Родина-мать»
- В Пермском крае робототехническая компания отправила в Европу первые автоматические тепловизоры для борьбы с COVID
- В Московской области завершили основной этап строительства гидроузла Белоомут для судоходства на Оке
- В Курской области на Курской АЭС-2 установили каркас шахты реактора и первое крупное оборудование
- В Ростовской области в полном объеме заработала Каменская ветроэлектростанция
- В Грозном открыли новый инфекционный корпус Республиканской детской больницы им. Елизаветы Глинки
- В Челябинске завод автокранов ввел в эксплуатацию окрасочный комплекс, не имеющий аналогов в России
- На Ямале проложили 900 метров газопровода под рекой Мессояха на глубине 12 метров для попутного газа
- В Санкт-Петербурге успешно завершили испытания главного турбогенератора для атомного ледокола «Урал»
- В Новосибирске начали новый этап строительства хоккейной арены к молодежному Чемпионату мира 2023 года
На этой неделе завершили крупные проекты российские судостроители. В Нижнем Новгороде сдали в эксплуатацию два многоцелевых сухогруза «Пола Анастасия» и «Пола Ярослава», а в Ленинградской области вышел на ходовые испытания первый российский краболов, построенный по инвестиционным квотам.
Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай, страна!»
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