В Челябинске завод автокранов ввел в эксплуатацию окрасочный комплекс, не имеющий аналогов в России
Челябинский механический завод — машиностроительное предприятие по производству автомобильных кранов, кранов на гусеничном ходу и специальных кранов — запустил в эксплуатацию окрасочный комплекс, у которого нет аналогов в России. С мая 2020 года при окрашивании металлоконструкций на заводе будет использоваться двухкомпонентная полиуретановая система, имеющая долговечность лакокрасочного покрытия более 12 лет даже при климатических условиях, соответствующих Крайнему Северу.
С переходом на новую технологию окончательной окраски в узлах с последующей сборкой готового изделия, общая длительность всех процессов окрашивания в два раза ниже, чем при технологии с предварительной окраской в узлах, сборкой изделия и далее окончательной окраской.
В составе комплекса применены самые современные технологии и специальное оборудование от мировых лидеров, включая камеру фосфатирования, зону открытой окраски и передвижную камеру сушки.
Риски отрицательного воздействия на экологию и здоровье специалистов, задействованных в производственном процессе, сведены к минимуму: установлены гидрофильные системы по улавливанию газов и аэрозолей, приточно-вытяжная вентиляция, местная вытяжка на каждую камеру, регулярное проведение лабораторных испытаний сточных вод и т.д.
Челябинская область, Уральский федеральный округ
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