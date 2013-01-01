В Челябинске завод автокранов ввел в эксплуатацию окрасочный комплекс, не имеющий аналогов в России



Челябинский механический завод — машиностроительное предприятие по производству автомобильных кранов, кранов на гусеничном ходу и специальных кранов — запустил в эксплуатацию окрасочный комплекс, у которого нет аналогов в России. С мая 2020 года при окрашивании металлоконструкций на заводе будет использоваться двухкомпонентная полиуретановая система, имеющая долговечность лакокрасочного покрытия более 12 лет даже при климатических условиях, соответствующих Крайнему Северу.

Технологический процесс новой окрасочной линии предусматривает вовлечение грузоподъемного оборудования непосредственно в сам процесс окрашивания. При помощи мостовых кранов детали и узлы размещаются на специальных технологических подставках и технологических подвесах, где осуществляется непосредственно окраска изделий в узлах.

С переходом на новую технологию окончательной окраски в узлах с последующей сборкой готового изделия, общая длительность всех процессов окрашивания в два раза ниже, чем при технологии с предварительной окраской в узлах, сборкой изделия и далее окончательной окраской.

В составе комплекса применены самые современные технологии и специальное оборудование от мировых лидеров, включая камеру фосфатирования, зону открытой окраски и передвижную камеру сушки.

Риски отрицательного воздействия на экологию и здоровье специалистов, задействованных в производственном процессе, сведены к минимуму: установлены гидрофильные системы по улавливанию газов и аэрозолей, приточно-вытяжная вентиляция, местная вытяжка на каждую камеру, регулярное проведение лабораторных испытаний сточных вод и т.д.

Челябинская область, Уральский федеральный округ