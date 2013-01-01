В Ростовской области в полном объеме заработала Каменская ветроэлектростанция
В Каменском районе Ростовской области ветропарк «Каменская ВЭС» установленной мощностью 100 МВт в полном объеме начал поставки электроэнергии и мощности на оптовый рынок электроэнергии и мощности. Первую очередь этой ветроэлектростанции мощностью 50 МВт запустили в промышленную эксплуатацию с 1 апреля текущего года, вторую очередь — с начала мая.
Степень локализации оборудования ветроэлектростанции, подтвержденная Минпромторгом России, составляет более 65%. Это гарантирует оплату мощности по правилам определения цены на мощность генерирующих объектов, функционирующих на основе возобновляемых источников энергии.
«Каменская ВЭС» — вторая после «Сулинской ВЭС» ветроэлектростанция Фонда развития ветроэнергетики (совместный инвестиционный проект ПАО «Фортум» и «РОСНАНО»).
В общей сложности в регионе реализуются проекты создания четырёх ветропарков совокупной мощностью 400 МВт. Реализация всех проектов идёт по графику, запуск очередных мощностей будет последовательно происходить в 2020 и 2021 годах.
До конца первого полугодия 2020 года в Ростовской области ожидается ввод в эксплуатацию еще одной ветроэлектростанции — «Гуковской ВЭС» установленной мощностью 100 МВт. В настоящее время на её территории завершается пусконаладка отдельных систем, идет подготовка к комплексным испытаниям оборудования.
Также на этот год запланировано начало строительства «Казачьей ВЭС» установленной мощностью 100 МВт. Этот ветропарк будут запускать в две очереди в 2021 году.
Ростовская область, Южный федеральный округ
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