В Ростовской области в полном объеме заработала Каменская ветроэлектростанция



В Каменском районе Ростовской области ветропарк «Каменская ВЭС» установленной мощностью 100 МВт в полном объеме начал поставки электроэнергии и мощности на оптовый рынок электроэнергии и мощности. Первую очередь этой ветроэлектростанции мощностью 50 МВт запустили в промышленную эксплуатацию с 1 апреля текущего года, вторую очередь — с начала мая.

Ветропарк состоит из 26 ветроэнергетических установок по 3,8 МВт каждая производства датской компании Vestas. Основные компоненты ветроустановок — лопасти и башни — поставлены с завода «Башни ВРС» в Таганроге и профильного предприятия в Ульяновске, сборка гондол для «Каменской ВЭС» велась в Нижегородской области.

Степень локализации оборудования ветроэлектростанции, подтвержденная Минпромторгом России, составляет более 65%. Это гарантирует оплату мощности по правилам определения цены на мощность генерирующих объектов, функционирующих на основе возобновляемых источников энергии.

«Каменская ВЭС» — вторая после «Сулинской ВЭС» ветроэлектростанция Фонда развития ветроэнергетики (совместный инвестиционный проект ПАО «Фортум» и «РОСНАНО»).

В общей сложности в регионе реализуются проекты создания четырёх ветропарков совокупной мощностью 400 МВт. Реализация всех проектов идёт по графику, запуск очередных мощностей будет последовательно происходить в 2020 и 2021 годах.

До конца первого полугодия 2020 года в Ростовской области ожидается ввод в эксплуатацию еще одной ветроэлектростанции — «Гуковской ВЭС» установленной мощностью 100 МВт. В настоящее время на её территории завершается пусконаладка отдельных систем, идет подготовка к комплексным испытаниям оборудования.

Также на этот год запланировано начало строительства «Казачьей ВЭС» установленной мощностью 100 МВт. Этот ветропарк будут запускать в две очереди в 2021 году.

Ростовская область, Южный федеральный округ