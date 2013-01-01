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В Новосибирске начали новый этап строительства хоккейной арены к молодежному Чемпионату мира 2023 г.

Май 8
Москва Центральный федеральный округ
В Новосибирске начали новый этап строительства хоккейной арены к молодежному Чемпионату мира 2023 г.

В Новосибирске в соответствии с графиком начат очередной этап строительства многофункциональной ледовой арены – основного объекта молодежного чемпионата мира по хоккею, который пройдет в 2023 году. Лимиты финансирования на 2020 год составляют 3,3 млрд рублей, общая стоимость строительства оценивается в 10,5 млрд рублей. Всех объекты в рамках проекта должны быть сданы не позднее 1 июля 2022 г.
Объект, расположенный на участке площадью более 12 га на левом берегу Оби, будет представлять собой уникальное спортивное сооружение с двумя ледовыми площадками и зрительскими трибунами на 10,5 тыс. мест. Проект также включает строительство новой станции метро «Спортивная».

В настоящее время начались строительно-монтажные работы по устройству очистных сооружений и ливневой канализации. Идёт прокладка пешеходного перехода, запланировано благоустройство прилегающей территории с организацией набережной и лесопарковой рекреационной зоны. Работы ведутся с соблюдением противоэпидемических требований.

Новосибирская область, Сибирский федеральный округ



 
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