Пермская компания Promobot отправляет в Европу первые автоматические тепловизоры для борьбы с COVID



Пермская роботохеническая компания «Promobot» начала поставки в Европу специальных терминалов с технологией бесконтактного измерения температуры тела. Всего в этом году в Германию и Францию отправят 60 автоматических тепловизоров Promobot Thermocontrol. Общая сумма договора, подписанного немецкой компанией Stey GmbH, составляет 300 тыс. евро. Первые терминалы установят уже к концу мая в одном из бизнес-центров во Франкфурте-на-Майне. На очереди — социально важные объекты Парижа.

В основе инновационного устройства — видеокамера, дистанционный бесконтактный термометр и экран. Датчики измеряют реальную температуру поверхности тела по особой методике, делают это автономно и с точностью 0,2 градуса за пять секунд. Уведомление о результатах сразу появляется на экране. Средняя пропускная способность терминалов — более 300 человек в час.

В более сложной версии терминала работает система распознавания лиц, которую можно интегрировать с системами безопасности, ограничив доступ в помещение потенциальным носителям инфекций и др.

В России такие терминалы, которые соответствует рекомендациям Роспотребнадзора по профилактике коронавируса, уже установили на железнодорожном вокзале в Перми, в научном центре в Тюмени и на других предприятиях.

Пермский край, Приволжский федеральный округ