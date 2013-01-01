В Санкт-Петербурге успешно завершили испытания главного турбогенератора для атомного ледокола «Урал»



В Санкт-Петербурге завод «Киров-Энергомаш» (входит в группу компаний «Кировский завод») успешно завершил приемо-сдаточные испытания главного турбогенератора (ГТГ) правого борта паротурбинной установки второго серийного универсального атомного ледокола «Урал» проекта 22220. Испытания подтвердили работоспособность и надежность конструкции, которая после подписания акта приемки отгружена заказчику — Балтийскому заводу. Сейчас завершается подготовка к испытаниям ГТГ левого борта для «Урала».

В программу испытаний входили проверки главного турбогенератора в разных режимах: на холостом ходу и под номинальной нагрузкой 36 МВт в течение 72 часов для подтверждения стабильности работы турбоагрегата, с выходом на 110% номинальной мощности и полным сбросом нагрузки.

В период испытаний на заводе «Киров-Энергомаш» работала межведомственная приемочная комиссия, в состав которой вошли представители «Атомфлота», Балтийского завода, ЦКБ «Айсберг» (генеральный проектировщик ледоколов серии 22220) и «Русэлпрома» (изготовитель генератора).

В настоящее время идет изготовление турбоагрегатов для третьего и четвертого серийных ледоколов проекта 22220 в рамках договоров с Балтийским заводом.

Атомные ледоколы проекта 22220 смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая по ходу движения лед толщиной до 2,8 метров. Ледокол будет работать в западном районе Арктики: в Баренцевом, Печорском и Карском морях.

Санкт-Петербург, Северо-Западный федеральный округ