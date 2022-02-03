МИД запретил Deutshe Welle работать в России после запрета RT в Германии

Министерство иностранных дел России в ответ на запрет вещания RT DE в Германии инициировал признание Deutshe Welle иностранным агентом и закрыло корреспондентский пункт издания в России.

Об этом МИД сообщил на своем сайте. Министерство уже аннулировало аккредитации всех сотрудников немецкого издания. Также в ведомстве начали составлять список сотрудников госструктуру Германии, которые причастны к закрытию RT DE, чтобы запретить им въезд в Россию. Список публиковать не будут.

Это «первый этап» ответа России на запрет вещания RT DE в Германии, подчеркнули в МИДе. В действительности RT DE столкнулся с запретом на вещание, поскольку не подал заявку на лицензию. При этом канал воспользовался лицензией сербского канала. На YouTube канал заблокировали за распространение ложной информации о коронавирусе. Роскомнадзор пригрозил блокировкой YouTube в России, если платформа не разблокирует канал.