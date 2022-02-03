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Песков прокомментировал назначение Поклонской на пост замглавы Россотрудничества

03.02.2022 16:14
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Песков прокомментировал назначение Поклонской на пост замглавы Россотрудничества

Евгений Примаков должен определить круг обязанностей Натальи Поклонской.

В четверг, 3 февраля, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал назначение Натальи Поклонской на пост замглавы Россотрудничества. По его словам, пока неизвестно, будет ли она заниматься вопросами, связанными с Украиной. Песков добавил, что круг обязанностей Поклонской в скором времени должен определить глава ведомства Евгений Примаков, пишет ТАСС.

Ранее «Капитал страны» передавал, что российский лидер Владимир Путин назначил Поклонскую на должность заместителя главы Россотрудничества.

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