Песков прокомментировал назначение Поклонской на пост замглавы Россотрудничества

Евгений Примаков должен определить круг обязанностей Натальи Поклонской.

В четверг, 3 февраля, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал назначение Натальи Поклонской на пост замглавы Россотрудничества. По его словам, пока неизвестно, будет ли она заниматься вопросами, связанными с Украиной. Песков добавил, что круг обязанностей Поклонской в скором времени должен определить глава ведомства Евгений Примаков, пишет ТАСС.

Ранее «Капитал страны» передавал, что российский лидер Владимир Путин назначил Поклонскую на должность заместителя главы Россотрудничества.