Президент России назначил Поклонскую на высокую должность в Россотрудничестве

Глава государства освободил Наталью Поклонскую от должности посла в Кабо-Верде.

Президент Российской Федерации Владимир Путин принял решение освободить Наталью Поклонскую от должности посла в Кабо-Верде. Отмечается, что 2 февраля 2022 года глава государства назначил ее заместителем главы Россотрудничества. Соответствующий указ Владимира Путина обнародован в среду на официальном портале правовой информации.

В конце января этого года стало известно, что Наталья Поклонская отказалась от должности посла. По ее словам, такое решение связано с личными обстоятельствами, однако она выразила желание и дальше помогать стране, а также заявила о готовности занять любой пост.

Ранее стало известно, что Генпрокурор Российской Федерации Игорь Краснов поручил проверить обоснованность стоимости ПЦР-тестов на наличие инфекции COVID-19.