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«Президент, как всегда, поддержал»: Кадыров рассказал о встрече с Путиным

03.02.2022 15:41
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«Президент, как всегда, поддержал»: Кадыров рассказал о встрече с Путиным

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о личной встрече с президентом Владимиром Путиным, которая состоялась 2 февраля. По его словам, были «острые вопросы», но Путин, «как всегда, поддержал» Кадырова.

«Докладываю. Вчера состоялась встреча добрая. Президент, как всегда, поддержал нас. Были острые вопросы. Как всегда, было нужно личное участие президента», – сказал глава Чечни Рамзан Кадыров в инстаграме министра республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмеда Дудаева.

По его словам, после встречи по поручению Путина он прибыл в правительство, где должен обсудить вопросы с главой кабмина Михаилом Мишустиным и его замами. «Вот так дальше будем стараться решать острые вопросы», – пояснил Кадыров и еще раз добавил, что «господин Владимир Владимирович всегда поддерживает нас».

«Служим народу, служим президенту на все сто процентов», – заключил Кадыров.

Сообщение о встрече Кадырова с Путиным поступило от пресс-службы главы Чечни 3 февраля. До этого пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков говорил, что встречи не было в плане президента. Однако сегодня, 3 февраля, Песков подтвердил, что встреча состоялась. «Обсуждались хозяйственные дела, вопросы социально-экономического развития. Кадыров пришел с конкретными темами по экономическим проектам. Затрагивались темы, связанные с работой правоохранительных органов», – рассказал Песков.

Пескова спросили, боится ли Путин Кадырова, на что Песков заявил, что «затрудняется в понимании» этого вопроса. «Почему Путин должен бояться главу российского региона?» – задал риторический вопрос Песков.

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