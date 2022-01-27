"Газпром": В европейских ПХГ осталось менее четверти газа, закаченного летом

Общий уровень заполненности ПХГ Европы опустился до 40,9%.

В российском "Газпроме" сообщили, что по данным на 25 января, Европа выбрала из своих хранилищ более 75% газа, который был закачен туда летом прошлого года. Такую информацию предоставила Gas Infrastructure Europe. Таким образом, объем активного газа в европейских ПХГ на 26,9% меньше, чем прошлогодний уровень на тот же период времени, передает ТАСС.

Также в холдинге отметили, что в ПХГ Европы фиксируется минимальный объем газа за весь период сбора статистики. Так, во Франции и в Германии хранилища заполнены только на 39%, а общий уровень газа в еропейских ПХГ достиг рекордно низкой отметки в 40,9%.

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Ранее в "Газпроме" заявили, что выполнили ключевое требование Германии, необходимое для сертификации и запуска газопровода "Северный поток-2".