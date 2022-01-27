Курс доллара достиг 80 рублей впервые с ноября 2020 года

Доллар и евро пробили отметку в 80 и 90 рублей соответственно.

Согласно данным торгов на Мосбирже, по состоянию на 19:07 МСК 26 января, доллар расчетами "завтра" поднялся до 79,94 рубля. При этом, в ходе торгов, он подскакивал ровно до 80 рублей, что является максимум с ноября 2020 года. Евро поднялся до отметки 90,16 рубля - максимального значение с июля 2021 года, передают РИА Новости.

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Ранее стало известно, что россияне начали активно обменивать валютные сбережения на рубли, из-за курсовой разницы.