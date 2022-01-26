Шукшина рассказала о выросших в два раза доходах чиновников, борющихся с пандемией

Чиновники, напрямую занимающиеся борьбой с коронавирусом в России, многократно увеличили свои доходы во время пандемия.

По данным актрисы Марии Шукшиной, часто мелькающий с комментариями в СМИ директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург смог повысить свой доход более чем в два раза: в 2018 году он задекларировал 6 164 243 руб., а в 2020-м уже 18 352 730 руб.

Не отстает Гинцбурга и вице-премьер Татьяна Голикова, которая лоббировала введение QR-кодов в России. В 2018 году она задекларировала 14 225 416 руб. дохода, а в 2020-м – 40 384 281 руб.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова, чью вакцину недавно перестали выпускать, в 2018 году декларировала доход в размере 10 859 402 руб., а в 2020-м – 18 390 854 руб.

Шукшина отметила, что динамика доходов ключевых чиновников, ответственных за борьбу с коронавирусом в России, выглядит подозрительно. Актриса не исключила, что рост доходов может быть напрямую связан со сферой деятельности чиновников.

Сами чиновники рост собственных доходов публично никак не объяснили.