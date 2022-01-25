В России прекратили производство вакцины, связанной с главой Роспотребнадзора

Минздрав России прекратил выпуск вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» от Центра «Вектор», одним из разработчиков которой стала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Об этом пишут «Ведомости», отмечая, что вакцина непопулярна среди россиян. «Запросов на выпуск этой вакцины в 2022 году ни со стороны Минздрава, ни со стороны дистрибутора – Национальной иммунобиологической компании („Нацимбио“) „Ростеха“ не поступало», – сообщает газета со ссылкой на источники.

По словам сотрудника одного российского научного института, есть все основания говорить о «приостановке производства этой вакцины». Ранее с ней уже были проблемы. Так, например, ее эффективность не была доказана по действующим стандартам, из-за чего россияне предпочитали другие вакцины.

Одним из разработчиков вакцины записана глава Роспотребнадзора Анна Попова, которая участвовала в «аспекте применения вакцины в популяции». Депутаты Госдумы призывали проверить Попову на конфликт интересов, поскольку она возглавляет надзорное ведомство и может быть заинтересована в продвижении препарата, к которому имеет отношение. В Роспотребнадзоре подчеркивали, что Попова не получает вознаграждение за продажу вакцины российскому бюджету.