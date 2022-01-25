Bloomberg узнал, что будет в ответе США по гарантиям безопасности

США должны в течение этой недели предоставить российской стороне письменный ответ по гарантиям безопасности.

Американское агентство Bloomberg получило в свое распоряжение данные, которые будут содержаться в письменном ответе США на обеспокоенность России по гарантиям безопасности. Согласно информации источника агентства, который пожелал остаться неназванным, Штаты в своем письме перечислят те сферы, в рамках которых возможно дальнейшее взаимодействие между странами. Причем США обсуждают и согласовывают свой ответ с партнерами в ЕС и НАТО, передает ТАСС.

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Напомним, что в Женеве состоялись переговоры главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена, по итогам которых США обязались дать России письменный ответ по предложениям о гарантиях безопасности.