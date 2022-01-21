Лавров: США предоставят ответ на предложения России по безопасности на следующей неделе

Российская сторона получит ответ в письменной форме.

Глава МИД России Сергей Лавров, во время пресс-конференции с журналистами, состоявшейся по итогам переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном, сообщил, что американская сторона предоставит письменный ответ на высказанные Россией предложения по гарантиям безопасности. Лавров отметил, что Энтони Блинкен выразил удовлетворение от проведенных переговоров, в ходе которых состоялся обмен мнениями. Это, по словам госсекретаря США, поможет Штатам подготовить письменный ответ, который будет направлен российской стороне на следующей неделе, пишут РИА Новости.

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