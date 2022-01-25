«Нам остается только воевать»: Экс-премьер ДНР Бородай заявил о неизбежности войны с Украиной

Бывший премьер-министр непризнанной Донецкой народной республики, а ныне депутат Госдумы от «Единой России» Александр Бородай считает войну с Украиной неизбежной. По его словам, война начнется либо в ближайшие дни, либо в апреле.

«Противник действительно готовит наступление на Донбасс. Подготовка идет довольно долго, по крайней мере в течение двух-трех месяцев идет в интенсивном режиме. У противника реально большая группировка. По оценкам нашей разведки, где-то не менее 120 тысяч человек, большое количество бронетехники. Такие приготовления не делаются впустую. Нам остается воевать», – заявил Бородай, уроженец Москвы, журналист и политолог по профессии.

По его словам, для Донбасса текущая ситуация рано или поздно закончится войной. «Боевые действия начнутся в считанные дни, недели две максимум либо же отложатся до времени, когда земля подсохнет, а это середина-конец апреля (воевать в распутицу никто не будет)», – отметил депутат Госдумы.

26 января 1,3 млрд католиков по всему миру по призыву Папы Римского будут молиться за мир на Украине. 4 февраля в Пекине открывается зимняя Олимпиада. По традиции за неделю до начала Олимпиады и в течение недели после Паралимпиады в мире должны прекращаться военные конфликты. Путин отправится на открытие Олимпиады по приглашению главы КНР Си Цзиньпина, что делает маловероятным вторжение на Украину в этот срок.