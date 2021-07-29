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На Украине считают, что Россия может полностью прекратить транзит газа через страну

29.07.2021 19:15
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На Украине считают, что Россия может полностью прекратить транзит газа через страну

Сергей Макогон рассказал, что Сергей Макогон уже закрыл несколько компрессорных станций на пути транзита через Украину в рамках оптимизации мощностей.

Глава украинской компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон в интервью радиостанции «Радио НВ» допустил, что Россия может полностью прекратить транзит газа через территорию страны. По его словам, организация рассматривает вариант, при котором российская госкорпорация «Газпром» начнет демонтировать на своей земле трубы для того, чтобы в будущем исключить поставки голубого топлива через Украину, даже если властям удастся сохранить какие-то транзитные мощности.

Кроме того Сергей Макогон добавил, что Россия снизила объемы транспортировки газа через украинскую газотранспортную систему, поскольку основные поставки сырья будут идти по «Северному потоку-2», пишет Прайм.

Напомним, что в «Газпроме» заявили, что компания готова продолжать поставки газа через Украину после 2024 года, но при условии экономической целесообразности и нормального состояния украинской ГТС.

Ранее сообщалось, что американские сенаторы выдвинули ультиматум из-за проекта «Северный поток-2».

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