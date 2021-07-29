Американские сенаторы выдвинули ультиматум из-за газопровода «Северный поток-2»

Сенаторы потребовали от Джо Байдена изменить позицию по российскому энергетическому проекту.

Двенадцать американских сенаторов во главе с Пэтом Туми выдвинула Минфину США и Белому дому ультиматум. В частности они пообещали заблокировать два назначения в финансовое ведомство, если администрация президента США Джо Байдена не введет штрафные санкции в отношении российского газопровода «Северный поток-2». По их мнению, данный энергетический проект угрожает интересам нацбезопасности страны и европейских партнеров. Сенаторы пояснили, что с помощью газопровода глава России Владимир Путин сможет расширить свое пагубное влияние на Европу и Украину, пишет агентство Bloomberg.

Ранее «Капитал страны» сообщал, что Джо Байден провел переговоры с бывшим кандидатом в лидеры Белоруссии Светланой Тихановской.