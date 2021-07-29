Белый дом оставил без внимания факт встречи Байдена и Тихановской

Корреспондент отметил, что ни Белый дом, ни Госдеп США, которые обычно публикуют заявления по результатам переговоров Джо Байдена, до сих пор не обнародовали никаких деталей.

Корреспондент издания РИА Новости сообщил, что Белый дом не давал никаких официальных комментариев об итогах прошедших переговоров президента США Джо Байдена с бывшим кандидатом на должность лидера Белоруссии Светланой Тихановской. Также он отметил, что официальные американские власти даже сам факт встречи обошли стороной. Таким образом, отметил корреспондент, информация, размещенная на странице Джо Байдена в социальных сетях, является единственным источником, где появились эти данные.

Напомним, что 28 июля в Белом доме прошли переговоры Джо Байдена и Светланы Тихановской, в ходе которых стороны обсудили ситуацию в Белоруссии.