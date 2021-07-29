Байден провел переговоры с Тихановской

Встреча состоялась в Белом доме.

В среду, 28 июля, американский лидер Джо Байден и бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская провели переговоры. Уточняется, что встреча состоялась в Белом доме. Глава США отметил, что Вашингтон поддерживает стремление белорусов жить в демократической стране, в которой соблюдаются права человека, пишет ТАСС.

В свою очередь Светлана Тихановская попросила Джо Байдена помочь Белоруссии перейти к демократии, но без насилия. Также она выразила мнение, что достичь таких целей можно с помощью проведения «свободных выборов», проводимых под международным контролем. Светлана Тихановская добавила, что кризис в Белорусси необходимо включить в повестку дня в ООН и ОБСЕ, информирует РИА Новости.

Ранее стало известно, что украинские ветряные мельницы могут заменить поставки российского газа в европейские страны.