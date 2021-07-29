В Петербурге несколько привитых россиян скончались от COVID-19

Дмитрий Лисовец рассказал, что смерти вакцинированных от коронавируса связаны с тяжелыми сопутствующими заболеваниями.

Председатель комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец сообщил, что в городе было зафиксировано несколько летальных случаев у пациентов с COVID-19, которые прошли полную вакцинацию от коронавирусной инфекции. По его словам, причиной смерти привитых россиян стал не введенный препарат, а наличие тяжелых сопутствующих патологий, таких как онкологические, сердечно-сосудистые и другие заболевания.

Также Дмитрий Лисовец подчеркнул, что сейчас в петербургских больницах нет людей, прошедших полную вакцинацию против COVID-19 и после заразившихся коронавирусной инфекцией. Он добавил, что инфицированные еще не успели пройти полный курс иммунизации, пишет «Фонтанка.ру».

Ранее глава партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов пообещал помочь принуждаемым к вакцинации россиянам.