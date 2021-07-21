Песков отреагировал на контакты США и Германии по «Северному потоку-2»

Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле не знают деталей договоренностей Вашингтона и Берлина по газопроводу.

Пресс-секретарь лидера Российской Федерации Дмитрий Песков в среду сообщил, что Москва знает о том, что в ходе переговоров Вашингтон и Берлин пришли к определенному пониманию по вопросам, связанным со строительством и запуском энергетического проекта «Северный поток-2». Кроме того он добавил, что в Кремле не знают деталей договоренностей США и Германии по газопроводу. Других подробностей Дмитрий Песков не привел, пишет ТАСС.

Ранее стало известно, что Берлин может согласиться закупать американский газ, несмотря на то, что он стоит дороже российского. Уточняется, что это может быть одним из вариантов соглашения Германии и США по «Северному потоку-2».