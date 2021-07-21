Германия может согласиться закупать газ у США

Вальдемар Гердт надеется, что санкции с газопровода будут сняты.

Член комитета по международной политике немецкого бундестага Вальдемар Гердт рассказал, что достижение компромисса по энергетическому проекту «Северный поток-2» между Германией и США может включать в себя несколько вариантов, в том числе и закупку республикой американского сжиженного природного газа (СПГ). Однако он подчеркнул, что при этом интересы Берлина при этом не учитываются, поскольку голубое топливо из Америки стоит дороже, чем российское.

Вальдемар Гердт отметил, что в переговорах Германии и США может быть затронута тема Украины. Также он выразил надежду, что стороны смогут прийти к соглашению по «Северному потоку-2».

Кроме того парламентарий добавил, что энергетические интересы Германии стали «разменной монетой между Америкой и Россией». Вальдемар Гердт пояснил, что западные партнеры практически не уделяют внимания потребностям Берлина, пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что США попросили Украину не критиковать соглашение по «Северному потоку-2».