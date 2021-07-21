В Кремле ответили на сообщения о сокрытии данных по заболеваемости COVID-19

Дмитрий Песков напомнил, что данные о числе инфицированных коронавирусом регулярно публикуются.

В среду, 21 июля, официальный представитель российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле опровергают сообщения о сокрытии данных по заболеваемости коронавирусом на территории России. Также он отметил, что власти открыты в вопросах, касающихся пандемии: информация о количестве инфицированных COVID-19 в стране каждый день публикуется и обновляется, пишет ТАСС.

Ранее в СМИ появились публикации о том, что раздача QR-кодов якобы рассекретила масштабы эпидемии коронавируса. Уточняется, что на портале «Госуслуг» обнаружили 29 млн сертификатов для переболевших COVID-19, однако по официальным сведениям общее число зараженных в России достигло 6030240 человек.