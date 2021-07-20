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Международный авиационно-космический салон
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Авиасалон МАКС-2021 готов встречать гостей

20.07.2021 12:30
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Авиасалон МАКС-2021 готов встречать гостей

Любители авиации смогут увидеть современную космическую и авиационную технику, посетить тематические экспозиции, а также посмотреть незабываемое авиашоу.

Сегодня, 20 июля, в подмосковном Жуковском состоится открытие XV Международного авиационно-космического салона МАКС-2021. С 20 по 25 число любители авиации смогут увидеть новейшие летные аппараты, образцы вооружения, тематические экспозиции, а также захватывающее выступление пилотажных групп.

Правила посещения МАКС-2021

В соответствии с требованиями Роспотребнадзора в целях недопущения распространения COVID-19 для посещения выставки вводятся особые правила, например, гостям авиасалона при входе на мероприятие необходимо будет предъявить QR-код, свидетельствующий о наличии действительного отрицательного ПЦР-теста. Более подробно ознакомиться с антикоронавирусными правилами участники выставки смогут на сайте Стоп Коронавирус или в мобильном приложении MAKS-2021.

Входные билеты на МАКС-2021

Любители авиации смогут отслеживать актуальную информацию о билетах на официальном сайте МАКС, в приложении MAKS-2021, а также в соцсетях: Telegram-канал «Все новости МАКС», ВКонтакте, Facebook и Instagram.

Незабываемое авиашоу

Визитной карточкой авиасалонов МАКС является уникальная летная программа, в которой принимают участие как российские, так и зарубежные пилотажные группы и летная техника. В этом году демонстрационные полеты в расширенном формате будут проходить каждый день с 21 по 25 июля. Следить за программой авиашоу гости выставки смогут с помощью мобильного приложения MAKS-2021.

Весь МАКС-2021 в одном телефоне

Авиасалон запустил официальное мобильное приложение MAKS-2021, которое доступно для скачивания в Google Play и App Store. С его помощью посетители мероприятия смогут воспользоваться подробной картой от генерального навигационного партнера 2ГИС для поиска полезных объектов и выбора наиболее оптимального маршрута на выставку. Кроме того в приложении гости смогут найти ответы на самые часто задаваемые вопросы, приобрести входной билет, узнать об особых условиях посещения авиасалона в условиях пандемии коронавируса и актуальную летную программу на следующие сутки, а также связаться со службами выставки.

МАКС-2021 в онлайн-формате

В 2021 году посещение выставки предусмотрено не только в оффлайн-, но и онлайн-формате. Таким образом, любители авиации смогут увидеть самые важные выступления и конференции, не выходя из дома.

Школьникам, которые интересуются аэрокосмической отраслью, рекомендуется присоединиться 23 июля к проекту «День студента в авиации». В ходе мероприятия специалисты расскажут о навыках, знаниях и умениях, которыми должен обладать человек для успешного поиска работы в данной сфере, и какие профессии сейчас наиболее востребованы.

Также гостям откроют мир современных авиационных и космических достижений, покажут захватывающие выступления пилотажных групп и продемонстрируют другие интересные объекты.

Онлайн-трансляция МАКС-2021 будет доступна на официальном сайте АО «Авиасалон».

МАКС-2021 поможет молодым людям определиться с будущей профессией

Авиасалон в рамках выставки проведет несколько молодежных программ. Особенно это будет интересно людям, планирующим связать свою судьбу с космонавтикой или авиацией. В частности, на МАКС-2021 пройдет несколько мероприятий для детей и молодежи:

  • незабываемое авиашоу, демонстрация интересных и современных экспонатов на статической стоянке;
  • проведение мастер-классов и открытых лекций;
  • выставка работ не только опытных специалистов, но и юных инженеров и моделистов;
  • презентация учебных программ вузов;
  • ярмарка вакансий и презентации работодателей.

Точка сбора – раздел Future Hub в павильоне F3.

Как добраться до МАКС-2021

В текущем году транспортное обеспечение будет отличаться от прошлых периодов. Из-за ремонта дорог в городе Жуковский на трассе М-5 возможны пробки, особенно в выходные дни. Помимо этого авиасалону пришлось отказаться от перехватывающей парковки в Быково.

Любителям авиации, проживающим в Москве, советуют добираться из мегаполиса на пригородном поезде Казанского направления до платформы «Отдых» или до платформы «Есенинская», поскольку отсюда гости смогут попасть на территорию выставочного комплекса на бесплатных экспрессах МАКС-2021. Движение скорых поездов будет начинаться с 08:00 мск и они будут отправляться с 21 по 25 июля.

Любителям авиации, которые решат приехать на автомобиле, необходимо будет заранее приобрести парковочный талон для того, чтобы оставить свое транспортное средство на одной из стоянок рядом с площадкой аэродрома.

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Авиасалон МАКС-2021 запустил мобильное приложение для участников и гостей выставки
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