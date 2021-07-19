Авиасалон МАКС-2021 запустил мобильное приложение для участников и гостей выставки

Любители авиации в приложении MAKS-2021 смогут получить большую часть интересной и полезной информации без доступа к сети интернет.

Организация АО «Авиасалон», устроитель Международных авиационно-космических салонов, запустила официальное мобильное приложение MAKS-2021 для участников и гостей выставки: оно доступно для скачивания в маркетплейсах Google Play и App Store.

С помощью приложения любители авиации смогут приобрести входные билеты на МАКС-2021, найти на карте выставочного комплекса необходимые объекты, получить справочную информацию о мероприятии, узнать программу летной части, проложить маршрут на выставку, а также связаться со службами авиасалона. Корме того MAKS-2021 предлагает и другие функции: поиск ответов на важные и часто задаваемые вопросы, включая условия посещения мероприятия в период пандемии коронавируса.

Напоминаем, что с 20 по 25 июля в городе Жуковский Московской области пройдет XV Международный авиационно-космический салон МАКС-2021.