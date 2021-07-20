СМИ: Вашингтон и Берлин договорились по «Северному потоку-2»

Источники отметили, что Вашингтон и Берлин в скором времени должны завершить переговоры.

Соединенные Штаты Америки и Германия смогли устранить разногласия по энергетическому проекту «Северный поток-2». Об этом в понедельник, ссылаясь на источники, рассказало агентство Reuters, сообщение которого приводится на платформе Yahoo Finance.

Один из собеседников отметил, что Вашингтон и Берлин в скором времени должны завершить переговоры, которые выглядят очень хорошо.

Другой источник Reuters добавил, что США и Германия почти согласовали договоренности по «Северному потоку-2», причем без возобновления американских санкций, направленных против компании-оператора газопровода Nord Stream 2 AG.

Кроме того источники заключили, что Вашингтон и Берлин готовы выделять деньги для обеспечения энергетической безопасности и энергетических преобразований на Украине, однако пока не понятно, речь идет о государственных вложениях или частных инвестициях.