Судно, строившее «Северный поток-2», направилось в воды Германии

Трубоукладочная баржа «Фортуна» остается в датских водах.

Пресс-служба компании-оператора проекта «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG сообщила, что судно «Академик Черский», строившее газопровод в Дании, в ночь с 18 на 19 июля покинуло датские территориальные воды и направилось в исключительную экономическую зону Германии. Отмечается, что трубоукладчик уложит 2,6-километровый участок второй нитки энергетического проекта в немецких водах. В Nord Stream 2 AG подчеркнули, что все работы осуществляются в соответствии с ранее полученными разрешениями, пишет РИА Новости.

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