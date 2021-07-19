Российские школы хотят перевести на безбумажные технологии

Ведомство хочет перевести образовательные учреждения страны на электронные технологии.

Министерство просвещения России планирует к 2024 году перевести 90% бумажного документооборота всех российских школ в электронную форму. Таким образом, в образовательных учреждениях страны хотят ввести безбумажные технологии в организацию учебной деятельности. Об этом сообщает издание РИА Новости, ссылаясь на стратегию цифровой трансформации, подготовленной ведомством.

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