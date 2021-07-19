Власти Турции допустили закрытие границ из-за COVID-19

Мехмет Нури Эрсой подчеркнул, что сейчас рано «бить тревогу».

В понедельник, 19 июля, турецкий министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой в эфире CNNTurk сообщил, что Турция может закрыть границы для иностранных путешественников, если штамм коронавирусной инфекции «дельта» начнет стремительно распространяться в туристических провинциях. Также он отметил, что сейчас рано «бить тревогу», поскольку в республике эпидемиологическая ситуация постепенно нормализуется и люди делают прививки от COVID-19.

Мехмет Нури Эрсой добавил, что пока на повестке дня тема закрытия Турции для иностранных туристов не стоит, однако нельзя исключать, что это не случится. Такими словами министр ответил на соответствующий вопрос журналиста, пишет «Комсомольская правда».

Ранее российский министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, что бывают случаи, когда граждане заболевают коронавирусной инфекцией после вакцинации от COVID-19.