ENGLISH
Меню
Главное Новости бизнеса Новости дня Аналитика Узнай, страна! Спецпроекты О нас
19 ИЮЛ, 20:39 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

19 ИЮЛ, 20:39 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Международный авиационно-космический салон
Поиск на КС
16+

Власти Турции допустили закрытие границ из-за COVID-19

19.07.2021 14:05
Комментарии
Власти Турции допустили закрытие границ из-за COVID-19

Мехмет Нури Эрсой подчеркнул, что сейчас рано «бить тревогу».

В понедельник, 19 июля, турецкий министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой в эфире CNNTurk сообщил, что Турция может закрыть границы для иностранных путешественников, если штамм коронавирусной инфекции «дельта» начнет стремительно распространяться в туристических провинциях. Также он отметил, что сейчас рано «бить тревогу», поскольку в республике эпидемиологическая ситуация постепенно нормализуется и люди делают прививки от COVID-19.

Мехмет Нури Эрсой добавил, что пока на повестке дня тема закрытия Турции для иностранных туристов не стоит, однако нельзя исключать, что это не случится. Такими словами министр ответил на соответствующий вопрос журналиста, пишет «Комсомольская правда».

Ранее российский министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, что бывают случаи, когда граждане заболевают коронавирусной инфекцией после вакцинации от COVID-19.

Спасибо, что читаете «Капитал страны»! Получайте первыми самые важные новости в нашем Instagram-канале

Комментировать (без регистрации)
Зюганов обвинил россиян в пенсионной реформе
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Положение о защите персональных данных
Отправить комментарий

Статьи

«Бедность и низкие доходы». Путин признал нерешенные им проблемы России

«Бедность и низкие доходы». Путин признал нерешенные им проблемы России
Экономика

США израсходовали почти все напечатанные в период кризиса доллары

США израсходовали почти все напечатанные в период кризиса доллары
Экономика

Экономить на одежде приходится почти 70% россиян

Экономить на одежде приходится почти 70% россиян
Экономика

«У России есть примерно 10 лет на перестройку». Отказ ЕС от нефти угрожает нефтяной экономике страны

«У России есть примерно 10 лет на перестройку». Отказ ЕС от нефти угрожает нефтяной экономике страны
Экономика 1

Узнай, страна!

В Рязанской области заработал новый элеватор емкостью 150 тысяч тонн зерна

В Рязанской области заработал новый элеватор емкостью 150 тысяч тонн зерна

В Новосибирской области запущено новое производство на фабрике обоев

В Новосибирской области запущено новое производство на фабрике обоев

Новости дня

18:45 Президент РФ рассказал о четырех нерешенных проблемах страны Президент РФ рассказал о четырех нерешенных проблемах страны
«Бедность и низкие доходы». Путин признал нерешенные им проблемы России
«Бедность и низкие доходы». Путин признал нерешенные им проблемы России
17:13 Авиасалон МАКС-2021 запустил мобильное приложение для участников и гостей выставки Авиасалон МАКС-2021 запустил мобильное приложение для участников и гостей выставки
17:06 Губернатор Свердловской области поручил вырубить все тополя в Екатеринбурге Губернатор Свердловской области поручил вырубить все тополя в Екатеринбурге
16:40 Губернатор Ставрополья сообщил о смерти «антипрививочницы» от коронавируса Губернатор Ставрополья сообщил о смерти «антипрививочницы» от коронавируса
16:30 Перед школой на 10-30% подорожают канцтовары из-за роста производства медицинских масок Перед школой на 10-30% подорожают канцтовары из-за роста производства медицинских масок
15:21 Российские школы хотят перевести на безбумажные технологии Российские школы хотят перевести на безбумажные технологии
США израсходовали почти все напечатанные в период кризиса доллары
США израсходовали почти все напечатанные в период кризиса доллары
14:44 Вице-президент «Лукойла»: Бензин будет стоить 20 рублей в России при одном условии Вице-президент «Лукойла»: Бензин будет стоить 20 рублей в России при одном условии

Узнай, страна!

17:59 В Рязанской области заработал новый элеватор емкостью 150 тысяч тонн зерна В Рязанской области заработал новый элеватор емкостью 150 тысяч тонн зерна
Зюганов обвинил россиян в пенсионной реформе
Зюганов обвинил россиян в пенсионной реформе
16:34 В Новосибирской области запущено новое производство на фабрике обоев В Новосибирской области запущено новое производство на фабрике обоев
11:03 «Стрижи» покажут высший пилотаж на МАКС «Стрижи» покажут высший пилотаж на МАКС
16 ИЮЛ, 21:46 СибНИА привезет на МАКС летающую лабораторию на базе Як-40 СибНИА привезет на МАКС летающую лабораторию на базе Як-40
16 ИЮЛ, 11:47 ТОП-10 достижений недели: регионы России сделали прорывы в науке, АПК и промышленности ТОП-10 достижений недели: регионы России сделали прорывы в науке, АПК и промышленности
16 ИЮЛ, 09:05 В Пензенской области открыли крупнейшее в Европе предприятие по глубокой переработке мяса индейки В Пензенской области открыли крупнейшее в Европе предприятие по глубокой переработке мяса индейки
Экономить на одежде приходится почти 70% россиян
Экономить на одежде приходится почти 70% россиян
16 ИЮЛ, 08:03 В Санкт-Петербурге освоили выпуск медоборудования для лабораторного забора крови В Санкт-Петербурге освоили выпуск медоборудования для лабораторного забора крови
16 ИЮЛ, 06:46 В Кировской области запустили производство клееной балки для деревянного домостроения В Кировской области запустили производство клееной балки для деревянного домостроения
15 ИЮЛ, 19:59 В Ростовской области создана компания SR Satellites по сборке малых космических аппаратов В Ростовской области создана компания SR Satellites по сборке малых космических аппаратов
15 ИЮЛ, 18:47 МАКС приглашает! «ЗОЛОТЫЕ КРЫЛЬЯ», «День студента» и спортивные состязания МАКС приглашает! «ЗОЛОТЫЕ КРЫЛЬЯ», «День студента» и спортивные состязания
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter