Вице-президент «Лукойла»: Бензин будет стоить 20 рублей в России при одном условии

Россияне могут увидеть бензин по 20 руб. за литр, но только при одном условии – рубль укрепится по отношению к доллару и евро.

Об этом, как передает ТАСС, заявил вице-президент «Лукойла» Леонид Федун. По его словам, если евро будет стоить 20 или 30 рублей, «даже если будет стоить 50, тогда бензин будет по 20 рублей». Однако пока курс рубля «работает только в сторону повышения», пожаловался Федун.

Он сравнил курс рубля с ключевой ставкой Центробанка, которая все время идет «только в повышение». При этом повышение ставки «тут же обременяет всех людей, которые взяли ипотеку, заставляя их платить все больше и больше». Выплаты, между тем, выше социальных льгот, которые добавляет правительство. «Пока доминанта – это забота ЦБ о ликвидности подопечных ему банков, в первую очередь государственных», – заключил Федун.