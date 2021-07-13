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В Кремле допустили принятие жестких мер за отказ от вакцинации

13.07.2021 13:44
Комментарии: 1
В Кремле допустили принятие жестких мер за отказ от вакцинации

Дмитрий Песков отметил, что на данный момент на федеральном уровне не принималось решений о прививании по аналогии с Францией.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во вторник, 13 июля, заявил, что российские власти могут ужесточить меры по коронавирусной инфекции, например, как во Франции. По его словам, развитие эпидемиологической ситуации в России может привести к тому, что другого выхода не будет для того, чтобы не допустить новых вспышек заболеваемости.

Дмитрий Песков отметил, что на данный момент на федеральном уровне не принималось решений о вакцинации по аналогии с Францией, однако на региональном началось применение подобных мер.

Напомним, что в понедельник французский президент Эммануэль Макрон объявил о введении обязательного прививания от коронавирусной инфекции для всех врачей и медицинских сотрудников, работающих в больницах страны. Также он заявил, что с 15 сентября будут проводиться соответствующие проверки и приниматься санкции за несоблюдение правил. Кроме того с начала августа в ресторанах, кафе, барах, магазинах, торговых центрах, самолетах, поездах дальнего следования и так далее у граждан начнут требовать предъявить санитарный пропуск, свидетельствующий о прохождении вакцинации или отрицательном результате теста на COVID-19, пишет РИА Новости.

Ранее президент Лиги здоровья нации Лео Бокерия рассказал, что Россия сильно отстает по темпам прививания от коронавирусной инфекции.

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14:44 0 0
И.И..:

начинает накапливаться чужая статистика. до 10 % побочных эффектов в краткосрочной перспективе и по горячим следам, среди которых смертность и инвалидность.средне и долгосрочная перспектива более туманна, но там свои болячки начиная с рака.

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