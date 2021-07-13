В Германии считают, что «Северный поток-2» угрожает миру

Андреас Клут заявил, что Ангела Меркель, поддерживая газопровод, «оставила своему преемнику только плохие варианты».

Немецкий публицист Андреас Клут в беседе с агентством Bloomberg выразил мнение, что канцлер Германии Ангела Меркель оскорбила главу США Джо Байдена тем, что не уступала требованиям Белого дома по поводу строительства российского газопровода «Северный поток-2».

Также он считает, что такое решение немецкого лидера будет чинить препятствия в работе нового канцлера республики, поскольку газовая магистраль отталкивает США и некоторых европейских партнеров. Кроме того Андреас Клут добавил, что Ангела Меркель подвела Вашингтон и Брюссель, поскольку «Северный поток-2» представляет «геополитическую угрозу» со стороны России, пишут «Известия».

Ранее в Германии рассказали о переговорах с США по вопросам, связанных со строительством газопровода.