Бокерия: Россия сильно отстает по темпам вакцинации от COVID-19

Лео Бокерия заявил, что низка ответственность россиян является причиной невысоких темпов прививания от коронавируса.

Президент Лиги здоровья нации, академик и кардиохирург Лео Бокерия во время форума «Здоровье нации» сообщил, что Российская Федерация сильно отстает по темпам вакцинации против коронавирусной инфекции. По его мнению, это связано с тем, что граждане страны безответственно относятся к своей жизни и здоровью, не заботятся самочувствии своей семьи, близких и окружающих людей.

Кроме того Лео Бокерия подчеркнул, что уже сделал прививку от COVID-19. Он добавил, что необходимо постоянно объяснять россиянам важность используемых противокоронавирусных мер, используемых для борьбы с пандемией, а также степень ответственности каждого гражданина, пишет РИА Новости.

Ранее «Капитал страны» передавал, что более 10% жителям России отказали в приеме на работу из-за отсутствия прививки против коронавирусной инфекции.