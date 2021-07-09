Попова: нужно привить от COVID-19 всех россиян

Анна Попова считает, что в этом случае РФ станет самым передовым государством в борьбе с COVID-19.

Руководитель Роспотребнадзора, главный санитарный врач России Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде заявила, что необходимо вакцинировать от коронавируса все население страны. Она пояснила, что в этом случае РФ станет самым передовым государством в борьбе с COVID-19. По словам Анны Поповой, следует предпринять ряд шагов, чтобы привить всех россиян и «претендовать на звание именной той страны, чей опыт самый передовой», пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что еще один российский регион вводит посещение кафе по QR-кодам.