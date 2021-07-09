Попова: нужно привить от COVID-19 всех россиян
Анна Попова считает, что в этом случае РФ станет самым передовым государством в борьбе с COVID-19.
Руководитель Роспотребнадзора, главный санитарный врач России Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде заявила, что необходимо вакцинировать от коронавируса все население страны. Она пояснила, что в этом случае РФ станет самым передовым государством в борьбе с COVID-19. По словам Анны Поповой, следует предпринять ряд шагов, чтобы привить всех россиян и «претендовать на звание именной той страны, чей опыт самый передовой», пишет РИА Новости.
Ранее стало известно, что еще один российский регион вводит посещение кафе по QR-кодам.
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Панихида чертова, ей надо сразу 10 доз вколоть! Она , наверное, откаты от ВОЗ получает.
а есть вакцина для маразматичек и еще надо всех привить сразу по три раза
Израиль привился весь . Поголовно. Болеют. Умирают. Вместо сомнительных вакцин нужно действующее эффективное лекарство. А так будем прививаться каждые полгода.
За щеку возьми! Попова!