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Билеты в кино подорожали рекордно за всю историю проката в России

09.07.2021 10:40
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Билеты в кино подорожали рекордно за всю историю проката в России

Впервые за всю историю проката кино в России средняя цена билета в первом полугодии 2021 года превысила 270 рублей. По сравнению с прошлым годом цена выросла на 4,9%. При этом билеты на российские фильмы оказались дешевле, чем на иностранные.

Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на данные агентства «Эстимейт компани». В первом полугодии 2021 года билеты в среднем подорожали на 4,9%. На российские фильмы они стоят 267 руб., а на зарубежный – 275 руб. Билеты на отечественное кино подорожали за шесть месяцев на 5,3%, а на иностранное – на 3,6%.

В Москве билеты подорожали на 7,4%, до 393 руб. в среднем, а в Петербурге – на 5%, до 252 руб. На долю московских кинотеатров в 2019 году приходился 21% сборов, а на долю Петербурга – 8%.

Подорожание билетов в кино – это следствие затяжного кризиса в системе проката, говорит глава «Эстимейт компани» Мария Вогт. Выручка кинотеатров из-за пандемии упала на 58,8%, до 22,8 млрд руб.

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