Еще один регион России вводит посещение кафе по QR-кодам

В Волгоградской области вводятся новые ограничения из-за коронавируса.

Власти Волгоградской области приняли решение ужесточить антикоронавирусные ограничения в регионе из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. В частности, заведениям общественного питания с 12 июля запрещается работать с 0:00 до 6:00, за исключением обслуживания навынос. Функционировать в круглосуточном режиме смогут только те кафе, рестораны, фудкорты, кинотеатры, музеи и так далее, где полную вакцинацию от коронавируса прошло не менее 60% сотрудников или они имеют антитела после перенесенного заболевания. Посещать заведения общепита смогут россияне, у которых имеется QR-код о прохождении прививания, отрицательный ПЦР-тест или документ, подтверждающий наличие антител.

Кроме того несовершеннолетние россияне не смогут посетить детские развлекательные центры, детские игровые комнаты в торговых и торгово-развлекательных комплексах. Заходить в ТРЦ данной категории граждан будет разрешено только в сопровождении взрослых.

Помимо этого власти Волгоградской области рекомендуют пансионатам и домам отдыха принимать туристов, прошедших вакцинацию от коронавируса или с антителами, говорится на официальном сайте региона.

Ранее «Капитал страны» писал, что москвичам разрешили посещать летние веранды кафе без QR-кода до 1 августа.