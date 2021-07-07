В Кремле ответили на заявление Британии об отправке кораблей к берегам Крыма

Дмитрий Песков заверил, что если другие страны будут нарушать российские границы, РФ примет ответные меры.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что сейчас отношения Москвы и Лондона находятся в «подмороженном состоянии». Также он отметил, что заявление британских властей о новых заходах кораблей к берегам Крыма вызывают обеспокоенность со стороны России. Однако Дмитрий Песков заверил, что если другие страны будут нарушать российские границы, Москва примет ответные меры, а также задействует «весь дипломатический инструментарий», пишет «Комсомольская правда».

Ранее глава МИД Великобритании Доминик Рааб рассказал, что британские военные корабли продолжат подходить к берегам Крыма, поскольку эти территориальные воды являются «украинскими».