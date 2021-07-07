В Великобритании заявили, что страна будет отправлять новые корабли к берегам Крыма

Доминик Рааб рассказал, что полностью поддерживает действия эсминца Defender.

Глава Министерства иностранных дел Великобритании Доминик Рааб в среду, 7 июля, в ходе слушаний в палате общин, комментируя инцидент с эсминцем Defender, заявил, что корабли британских ВМС и дальше будут подходить к берегам Крымского полуострова. Он пояснил, что страна имеет полное заходить в «территориальные воды Украины». Доминик Рааб добавил, что в конце прошлого месяца эсминец Defender следовал самым коротким путем через международно признанный маршрут, пишет РБК.

Напомним, что Великобритания, как и многие западные страны, до сих пор не признает вхождение Крымского полуострова в состав Российской Федерации.

Ранее Киев обвинил Германию и Францию в потере Украиной своих территорий.