Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
07 ИЮЛ, 13:50 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

07 ИЮЛ, 13:50 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Международный авиационно-космический салон
Поиск на КС
16+

В Великобритании заявили, что страна будет отправлять новые корабли к берегам Крыма

07.07.2021 11:17
Комментарии: 1
В Великобритании заявили, что страна будет отправлять новые корабли к берегам Крыма

Доминик Рааб рассказал, что полностью поддерживает действия эсминца Defender.

Глава Министерства иностранных дел Великобритании Доминик Рааб в среду, 7 июля, в ходе слушаний в палате общин, комментируя инцидент с эсминцем Defender, заявил, что корабли британских ВМС и дальше будут подходить к берегам Крымского полуострова. Он пояснил, что страна имеет полное заходить в «территориальные воды Украины». Доминик Рааб добавил, что в конце прошлого месяца эсминец Defender следовал самым коротким путем через международно признанный маршрут, пишет РБК.

Напомним, что Великобритания, как и многие западные страны, до сих пор не признает вхождение Крымского полуострова в состав Российской Федерации.

Ранее Киев обвинил Германию и Францию в потере Украиной своих территорий.

Спасибо, что читаете «Капитал страны»! Получайте первыми самые важные новости в нашем Instagram-канале

Комментировать (без регистрации)
Челябинский депутат заработал 8,6 млрд рублей за год. Он стал богатейшим госслужащим
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Положение о защите персональных данных
Отправить комментарий
12:12 0 0
tot:

Ходить они не смогут, а вот плавать пожалуйста.

Статьи

Десять богатейших депутатов заработали больше, чем 13 регионов России по отдельности

Десять богатейших депутатов заработали больше, чем 13 регионов России по отдельности
Экономика

Деньги на потребление у россиян заканчиваются. Власти выдадут 200 млрд рублей к выборам

Деньги на потребление у россиян заканчиваются. Власти выдадут 200 млрд рублей к выборам
Экономика 1

Минфин потерял 2 млрд долларов ФНБ из-за отказа от доллара в его структуре

Минфин потерял 2 млрд долларов ФНБ из-за отказа от доллара в его структуре
Экономика 2

Власти заплатили 250 млрд рублей нефтяникам, чтобы остановить цены на бензин. Но они все равно растут

Власти заплатили 250 млрд рублей нефтяникам, чтобы остановить цены на бензин. Но они все равно растут
Экономика 1

Узнай, страна!

ТОП-10 достижений полугодия: регионы открывали новые горизонты мировой и российской экономики

ТОП-10 достижений полугодия: регионы открывали новые горизонты мировой и российской экономики

В Свердловской области стартовало строительство новой трамвайной линии в Екатеринбурге

В Свердловской области стартовало строительство новой трамвайной линии в Екатеринбурге

Новости дня

13:45 Мишустин распорядился достичь коллективного иммунитета к COVID-19 на уровне 80-90% Мишустин распорядился достичь коллективного иммунитета к COVID-19 на уровне 80-90%
Портал ЦИАН стал прослушивать звонки своих пользователей
Портал ЦИАН стал прослушивать звонки своих пользователей
13:20 Врач рекомендует воздержаться от прививания против COVID-19 в жару Врач рекомендует воздержаться от прививания против COVID-19 в жару
12:54 В Кремле ответили на заявление Британии об отправке кораблей к берегам Крыма В Кремле ответили на заявление Британии об отправке кораблей к берегам Крыма
11:00 Челябинский депутат заработал 8,6 млрд рублей за год. Он стал богатейшим госслужащим Челябинский депутат заработал 8,6 млрд рублей за год. Он стал богатейшим госслужащим
10:51 Сын богатейшего миллиардера России сбежал из дома из-за невесты. Он лично в этом признался Сын богатейшего миллиардера России сбежал из дома из-за невесты. Он лично в этом признался
09:45 Россиян-банкротов стало в два раза больше в 2021 году Россиян-банкротов стало в два раза больше в 2021 году
Десять богатейших депутатов заработали больше, чем 13 регионов России по отдельности
Десять богатейших депутатов заработали больше, чем 13 регионов России по отдельности
09:23 Цены на газ обрушились в Европе на 50 долларов за несколько часов Цены на газ обрушились в Европе на 50 долларов за несколько часов

Узнай, страна!

06:58 ТОП-10 достижений полугодия: регионы открывали новые горизонты мировой и российской экономики ТОП-10 достижений полугодия: регионы открывали новые горизонты мировой и российской экономики
Деньги на потребление у россиян заканчиваются. Власти выдадут 200 млрд рублей к выборам
Деньги на потребление у россиян заканчиваются. Власти выдадут 200 млрд рублей к выборам
06 ИЮЛ, 23:56 В Свердловской области стартовало строительство новой трамвайной линии в Екатеринбурге В Свердловской области стартовало строительство новой трамвайной линии в Екатеринбурге
06 ИЮЛ, 23:32 МАКС. Начало истории МАКС. Начало истории
06 ИЮЛ, 23:14 В Ростовской области построят сверхсовременный металлургический завод В Ростовской области построят сверхсовременный металлургический завод
06 ИЮЛ, 19:58 Медиагруппа «Патриот» и федеральное интернет-издание «Капитал страны» стали партнёрами Медиагруппа «Патриот» и федеральное интернет-издание «Капитал страны» стали партнёрами
06 ИЮЛ, 18:43 В Свердловской области запустили производство итальянской керамической плитки В Свердловской области запустили производство итальянской керамической плитки
Минфин потерял 2 млрд долларов ФНБ из-за отказа от доллара в его структуре
Минфин потерял 2 млрд долларов ФНБ из-за отказа от доллара в его структуре
05 ИЮЛ, 23:45 В Ростовской области заработал новый зерновой терминал морского мультимодального порта В Ростовской области заработал новый зерновой терминал морского мультимодального порта
05 ИЮЛ, 22:46 В Новгородской области появится ОЭЗ промышленно-производственного типа В Новгородской области появится ОЭЗ промышленно-производственного типа
05 ИЮЛ, 21:03 В Санкт-Петербурге создали первую российскую тихоходную турбоустановку мощностью 1255 МВт В Санкт-Петербурге создали первую российскую тихоходную турбоустановку мощностью 1255 МВт
05 ИЮЛ, 20:21 МАКСу быть! МАКСу быть!
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter