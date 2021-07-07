Портал ЦИАН стал прослушивать звонки своих пользователей

Михаил Посредников заверил, что ЦИАН действует в рамках российского закона о хранении и обработке персональных данных.

Коммерческий директор ЦИАН Михаил Посредников сообщил, что портал начал использовать технологию call-tracking для частных объявлений. По его словам, этот сервис (call-tracking) помогает оценивать эффективность размещенных сообщений, а также предоставляет возможность прослушивать и записывать звонки пользователей ресурса. Михаил Посредников подчеркнул, что применение технология call-tracking используется только для разрешения спорных вопросов службы модерации и определения качества размещенных объявлений. Кроме того он заверил, что ЦИАН действует в рамках российского закона о хранении и обработке персональных данных.

В свою очередь специалист в области гражданского права, адвокат Наталья Карагодина отметила, что прослушка разговоров со стороны ЦИАН законна, поскольку такие правила работы портала указаны в пользовательском соглашении, которое является публичной офертой, пишет РИА Недвижимость.

Ранее стало известно, что челябинский депутат заработал 8,6 млрд рублей за год.