Челябинский депутат заработал 8,6 млрд рублей за год. Он стал богатейшим госслужащим

Депутат заксобрания Челябинской области Константин Струков заработал за год 8,6 млрд руб. и стал самым богатым госслужащим в России в 2020 году.

Об этом пишет Forbes, поместив Струкова на первую строчку своего рейтинга богатейших чиновников. Как отмечает издание, доход Струкова в 2020 году вырос на 3,57 млрд руб. Депутат занимается бизнесом и в качестве президента возглавляет УК «Южуралзолото». Таким образом, за год он поднялся с третьего на первое место в рейтинге.

На втором месте рейтинга – депутат заксобрания Камчатского края от «Единой России» Игорь Евтушка с заработком в 7,7 млрд руб. Евтушка является совладельцем рыбопромышленной компании «Океанрыбфлот».

На третьем месте депутат Сахалинской областной думы Дмитрий Пашов. Он совмещает работу в парламенте с крабовым бизнесом. Его доходв в 2020 году составил 6,289 млрд руб. При этом с марта этого года Пашов находится под арестом по делу об уклонении от уплаты таможенных платежей путем занижения стоимости продукции.