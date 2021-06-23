Границы Санкт-Петербурга изменятся

Общая площадь включенных участков составит около 1,3 млн квадратных метров.

В среду, 23 июня, сенаторы Совета Федерации (СФ) России в ходе пленарного заседания одобрили изменение границы Санкт-Петербурга.

Ранее губернатор города и власти Северной столицы обратились в СФ с просьбой включить в состав мегаполиса намывные территории общей площадью порядка 1,3 млн квадратных метров около порта Бронка и возле «Газпром Арены», пишет ИА REGNUM.

Напомним, что официальный представитель российского президента Дмитрий Песков рассказал о программе «чипирования» в России.